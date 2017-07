Old Lions venció a Unse en el Súper X

Fotos TRIUNFO Con un juego sólido, los Viejos Leones mostraron superioridad ante Unse, para quedarse con el juego.

Old Lions no detiene su andar en el Torneo Súper X Copa Secco, en tanto Añatuya logró un triunfo que prácticamente aseguró su clasificación a cuartos de final, tras disputarse el fin de semana de manera parcial la séptima fecha del certamen.

Por la Zona A, el puntero e invicto Old Lions apabulló a Unse por 41 a 5, con punto bonus.

Añatuya consiguió una valiosa victoria por 24 a 10 frente a Santiago Rugby y de esta manera se hizo casi inalcanzable en el segundo lugar. Mientras tanto los partidos entre Lawn Tennis y Sanavirones y Club de Amigos y Olímpico, ambos por la Zona B fueron postergados. La USR deberá determinar durante la semana la resolución que se toma con cuatro encuentros del grupo que están pendientes.

Por la 6ª fecha del Ascenso, Dorados venció a La Cañada de Ojo de Agua por 47 a 22 por la Zona A. Por la Zona B, Añatuya B le ganó a Quimilí 34 a 10. Posiciones, Zona A: 1) Old Lions 28; 2) Añatuya 19; 3) Unse 10; 4) Clodomira 9; 5) Sgo. Rugby 1. Próxima fecha: Santiago Rugby vs. Unse y Old Lions vs. Clodomira. Zona B: 1) Club de Amigos 23; 2) Lawn Tennis 20; 3) Olímpico 6, 4) Loreto y Sanavirones 0. Próxima fecha: Olímpico vs. Lawn Tennis y Sanavirones vs. Loreto.