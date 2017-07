Primer amistoso frente a Orlando City

Fotos VARIANTE. El ingreso de Jonatan Maidana por Luciano Lollo será el único cambio que presentará River hoy y ante Guaraní.

25/07/2017 -

River Plate, que tiene en la mira el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Guaraní, disputará hoy su primer amistoso de pretemporada frente a Orlando City, de la MLS norteamericana.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo realizaron ayer trabajos tácticos con pelota en el ESPN Sports Complex Disney, bajo la atenta mirada del presidente del club Rodolfo D’Onofrio y del mánager Enzo Francescoli.

El primer amistoso del equipo de Núñez se jugará desde las 19.30 hora argentina, a puerta cerrada.

Gallardo evalúa probar hoy el equipo que comenzaría el encuentro frente al conjunto paraguayo, el martes 8 de agosto, con el regreso de Jonatan Maidana en lugar de Luciano Lollo en defensa.

Es que el ingreso de Maidana sería el único cambio, ya que Augusto Batalla continuará en el arco y Ariel Rojas conservaría su lugar en la mitad de la cancha y Enzo Pérez esperaría su oportunidad en el banco de suplentes.

Alineación

River formaría hoy con: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Ariel Rojas; Ignacio Scocco y Lucas Alario.

El delantero Marcelo Larrondo se quedó en el lujoso Gaylord Palms Resort & Convention Center, el hotel en el que se aloja el plantel, para hacer ejercicios de kinesiología, en el inicio de la recuperación del esguince de rodilla que lo mantendría un mes fuera de las canchas.

Gallardo y la dirigencia millonaria deberán definir si buscan sumar un delantero debido a que no contarán con Larrondo como alternativa para el inicio de las competencias.

Nicolás De la Cruz

Por otra parte, el "Millonario" mantiene el interés para contratar al juvenil mediocampista uruguayo Nicolás De la Cruz, quien a la espera de la transferencia se entrenó con su equipo, Liverpool de Uruguay.

"A veces me pongo ansioso por no saber de mi futuro. Mi representante me dirá dónde voy, llegado el momento de una oferta concreta. Hablé una vez con Gallardo y el interés del club era cierto", apuntó el medio hermano de Carlos Sánchez, una de las columnas de River en los logros de 2014/2015.

De la Cruz confirmó que quiere quedarse en Sudámerica debido al próximo nacimiento de su hija, y sostuvo que ve con buenos ojos al fútbol argentino.