El domingo se define el Torneo Apertura 2017

Hoy 22:39 - El domingo se conocerá a los finalistas de la categorías 2001/02, mientras que las restantes buscan los semifinalistas del torneo Apertura que organiza la Liga Municipal de Fútbol Infantil Bandeña. La cita será en canchas de Produnoa, con la siguiente cartelera. En Produnoa 1: Tabla Redonda vs. Chacarita del Sud (01/02); Palermo vs. Tramo 16 (01/02); Bio Torres vs. Central Argentino (07/08); Tramo 16 vs. Rey de Reyes (07/08); Palermo vs. Abel Castillo (07/08); Bio Torres vs. Argentino Unidos (09/10); Taladrito vs. Bº Quilmes (09/10); Villa Unión vs. Central Argentino (09/10); Quilmes vs. Dep. 25 de Mayo (07/08); Palermo vs. Rey de Reyes (09/10). En Produnoa 2: Palermo vs. Villa Unión (03/04); Tramo 16 vs. Rey de Reyes (05/06); Palermo vs. Villa Unión (05/06); Tramo 16 vs. Abel Castillo (03/04); Bio Torres vs. Taladrito (03/04); El Cruce vs. Bº Quilmes (03/04); Bio Torres vs. Dep. 25 de Mayo (05/06); Taladrito vs. Bº Quilmes (05/06). RESULTADOS Cancha de San Isidro: Categoría 2003/04: Bio Torres 0, Villa Unión 3. Cat 05/06: Bio Torres 0, Villa Unión 2. Cat. 07/08: Bio Torres 1, Villa Unión 0. Cat 09/10: Bio Torres 0, Villa Unión 0. Cancha Alto Verde: Categoría 2003/04: Alto Verde 0, Bº Quilmes 1. Cat. 05/06: Alto Verde 0, Bº Quilmes 1. Cat 07/08: Alto Verde 0, Bº Quilmes 1. Cat. 09/10: Alto Verde 0, Bº Quilmes 1. En Tramo 16: Categoría 03/04: Tramo 16 2, El Cruce 2. Cat 05/06: Tramo 16 2, El Cruce 1. Cat 07/08: Tramo 16 3, El Cruce 0. Cat 09/10: Tramo 16 0, El Cruce 0. En I rma FC: Ca t e g o r í a 2003/04: Irma FC 0, Rey de Reyes 0. Cat 05/06: Irma FC 0, Rey de Reyes 0. Cat 07/08: Irma FC 1, Rey de Reyes 0. Cat. 09/10: Irma FC 3, Rey de Reyes 1. En Coronel Lugones: Categoría 2003/04: Argentinos Unidos 2, Central Argentino 3. Cat 05/06: Argentinos Unidos 5, Central Argentino 3. Cat 07/08: Argentinos Unidos 0, Central Argentino 2. Cat 09/10: Argentinos Unidos 1, Central Argentino 0. En Banf i e ld: Ca t e g o r í a 2003/04: Taladrito 0, Palermo 2. Cat 05/06: Taladrito 1, Palermo 2. Cat 07/08: Taladrito 0, Palermo 0. Cat 09/10: Taladrito 0, Palermo 1. En Deportivo 25 de Mayo: Categoría 2003/04: Deportivo 25 de Mayo 1, Abel Castillo 3. Cat 05/06: Taladrito 5, Palermo 1. Cat 07/08: Dep. 25 de Mayo 0, Abel Castillo 1. Cat 08/10: Dep. 25 de Mayo 0, Abel Castillo 0.