Fotos "Un Fiat 600 fue el primer auto que tuve"

26/07/2017 -

Tal como ocurriera el año pasado, la gobernadora de la provincia participó del desfile, y en el segmento destinado a los autos clásicos y antiguos, pasó frente al palco manejando un Fiat 600.

"Siempre cuento que el Fiat 600 fue el primer auto que tuve. Fue cuando estaba en quinto año y era de color naranja. Tengo muchas anécdotas con amigas, y todas muy felices de verdad", relató la doctora Claudia de Zamora al finalizar el desfile.

Luego de remomorar su primer vehículo automotor, la gobernadora hizo referencia a la compañía especial que tuvo ayer a bordo del Fiat.

"La novedad este año en este desfile es que me han acompañado unos niños que me saludaron cuando llegué hasta al auto. Entonces los invité a que me acompañaran. Así que me siento muy feliz por participar de este desfile, y por haberlo hecho con estos niños del interior de la provincia", dijo.