Fotos Angelici le contestó a Centurión tras negarse a contratarlo.

26/07/2017 -

El día de ayer, el propio Ricardo Centurión anunció con un duro mensaje en su cuenta de Instagram que no sería jugador de Boca. En el mensaje, criticó a los dirigentes y allegados al club, pero apuntó casi exclusivamente a Daniel Angelici.

El día de hoy, el que hizo públicos sus pensamientos, fue el presidente Xeneize que contestó a lo que había dicho el jugador. "Se ha tenido consideración, porque no fue solamente una oportunidad, fueron varios los problemitas que ha tenido", señaló.

Además dijo que, "va a tener que trabajar con sus allegados y superarlo. Boca es un club que expone y amplifica. Tiene que empezar a arreglarse mejor, saber que es joven, que es un gran jugador". Seguidamente, Angelici aconsejó al talentoso delantero que afrontó diversos escándalos que se volvieron mediáticos fuera del campo de juego. "Tiene una carrera por delante, pero esa carrera la tiene que cuidar siendo profesional dentro y fuera de la cancha".

Al ser consultado sobre el momento en que se decidió la no contratación de Centurión, el mandamás boquense no dudó en informar que, de no ser por el incidente que tuvo el pasado sábado en un boliche, no hubiesen desistido del arreglo. "Tiene que corregir cuando está en un club grande como Boca, que te da exposición fuera de los entrenamientos y concentraciones. Tiene que mantener la conducta porque hace a la imagen del club", expresó Angelici.

Por otra parte, dijo que la decisión se tomó en forma consensuada con el cuerpo técnico y le bajó el tono a las declaraciones de Centurión sobre su persona: "Creo que son momentos de calentura, que va a reflexionar. De nuestra parte, desearle lo mejor. Lo mejor que le puede pasar al jugador es irse afuera, no tener tanta exposición", concluyó.