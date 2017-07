Un bombero encontró un bolso con 30 mil pesos y lo devolvió a su dueña

Hoy 21:45 -

Un bombero de 23 años encontró un bolso con, aproximadamente, 30 mil pesos, fue hasta La Plata, y le devolvió el dinero a su legítima dueña. El hecho se hizo viral en Facebook y miles de personas destacaron los valores del joven.

Cristian Giulietti, encontró el bolso en su kiosco, el cual había sido olvidado por una clienta. Los papeles y demás documentación que habían en el bolso le permitieron saber dónde vivía la dueña del dinero y decidió devolvérselo en persona.

“La Honorable Comisión Directiva y la Jefatura del Cuerpo, quieren felicitar y destacar la excelente acción que tuvo el bombero Cristian Giuletti al encontrar en su kiosco un bolso olvidado por una clienta, con alrededor de $30.000, más papeles y pertenencias”, expresaron desde el Cuerpo de Bomberos de Ensenada, al que pertenece el joven.

¿Qué dijo él?: “No me esperaba esta repercusión y tampoco me gusta mucho porque pienso que hay cosas más importantes y que no es algo que se debería destacar tanto, sino que tendría que ser algo normal”.