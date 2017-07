Morales: "El Gobierno no quiere discutir la rebaja de los precios de la canasta básica"

-

La diputada nacional por Santiago del Estero integrante del bloque Frente Renovador Mariana Morales, lamentó que tras el caso del ex ministro de Planificación "no sean tratados los proyectos" impulsados por su bloque, como "la rebaja del IVA a los productos de la canasta básica, las mejoras en las jubilaciones y el desafuero para todos los diputados", planteó.

"Me genera una gran tristeza que hoy el Congreso no está sirviendo para resolver los problemas de la gente". Dijo que ayer "teníamos la oportunidad de bajar el IVA en los once productos de la canasta básica, hoy teníamos la oportunidad de desaforar a todos los diputados, pero lamentablemente terminamos siempre en medio de una pelea de bandas, que se tiran basura de un lado a otro, y que no resuelven los problemas de la gente".

Luego, repudió a la legisladora de Cambiemos Silvia Lospennato difundiera en el recinto el contenido de un mail que circuló entre integrantes de la bancada de la fuerza 1País, calificando el hecho como un caso de "espionaje".