Antes de viajar a Tucumán Macri estuvo en Las Termas

27/07/2017 -

En el marco de una agenda de visita a la provincia de Tucumán, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, aterrizó en el aeropuerto de Las Termas de Río Hondo y allí mismo ascendió a un helicóptero que lo trasladó hacia Tucumán en donde realizó su actividad oficial.

Antes de partir, el jefe de Estado mantuvo un breve encuentro con dirigentes de Cambiemos, entre ellos, los precandidatos titulares para diputado nacional, Emilio Rached y Natalia Neme, y demás referentes del espacio en la provincia.

Crítica a Manzur

Antes de llegar a la provincia de Tucumán, el presidente Macri repartió duras críticas contra el mandatario de esa provincia, Juan Manzur, y afirmó que "a partir de que arrancó la campaña, a lo único que se ha dedicado el señor Manzur es a agredir y a descalificar todo lo que antes elogiaba", dijo el jefe de Estado.

"No tiene ningún tipo de problema en cambiar el chip el gobernador. Cuando vuelva a comportarse de forma respetuosa, volveremos a trabajar juntos en otras iniciativas porque mi compromiso es con los tucumanos independientemente de lo que haga Manzur", sostuvo el mandatario en diálogo con Radio Nacional Tucumán, al iniciar su visita a la provincia.

"He ido cinco veces en un año y medio a Tucumán", recordó Macri y ejemplificó su ‘compromiso’ con la provincia "sin importar que el señor Manzur pertenezca a otro partido político. He trabajado codo a codo con el gobernador, me he puesto la camiseta de Tucumán en Estados Unidos con (el presidente Donald) Trump no una vez, dos veces, hasta conseguir finalmente la exportación de limones; me he ocupado personalmente de que se arregle en tiempo récord la pista del aeropuerto para exportar más arándanos; aumenté el componente de etanol en nafta para que todo el mundo cañero tenga solución y no se pierda ni un puesto de trabajo, hemos lanzado obras viales, de vivienda, sin importar que el señor Manzur pertenezca a otro partido político", detalló.

Contra la corrupción

El mandatario, que estuvo acompañado por los precandidatos a diputado de Cambiemos para el Bicentenario, también disparó contra el kirchnerismo. "Estamos luchando contra años de un mensaje de resignación y rencor; de querer buscar quién es el culpable de nuestros problemas en vez de buscar las soluciones. Creemos que somos capaces de ser parte de la solución y no del problema", remarcó.

El Presidente se trasladó luego hasta Horco Molle donde se dirigió a cientos de militantes de la Juventud de Cambiemos y los arengó a trabajar fuerte de cara a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. "Tenemos que batallar estas semanas que quedan hasta las elecciones. Todos tenemos algo para aportar", manifestó.