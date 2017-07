Cuestionamientos por la alta presión fiscal al sector privado

27/07/2017 -

Siufi, presidente de la CCI dijo que "el sector privado sigue pagando anticipos de Ganancias que no se sabe si la tendrá, percepciones de impuestos al valor agregado e Ingresos Brutos antes de vender. Y todo esto en un marco de inequidad impregnado de ilegalidad a través de contrabando y comercio ilegal por medio de más de 600 Saladitas y/o ferias que no cumplen con medidas de Bromatología, Seguridad y Riesgo de Trabajo, Leyes Laborales, Impositivas, etc.", señaló.