Cómo se creó la fotografía que Macri eligió para saludar a la provincia

Fotos POSTAL. Pertenece al santiagueño Rodolfo "Chofi" Gigli y es de hace casi 10 años. El fotógrafó contó cómo trabajó para lograr la imagen.

La fotografía que utilizó el presidente Mauricio Macri para enviar un saludo a toda la provincia en su aniversario, a través de Facebook, tiene una historia. La postal había sido tomada por el fotógrafo santiagueño Rodolfo "Chofi" Gigli hace casi 10 años.

Orgulloso por su suerte, Gigli utilizó su red social para expresar sus sentimientos y, además, contó la historia de la fotografía, que contiene un gran secreto de producción.

"Qué satisfacción que el Presidente usara mi foto para enviar un saludo a todos los santiagueños. Sobre todo porque esta imagen se convirtió en postal de mi ciudad", había escrito.

Consultado por EL LIBERAL, "Chofi," como se lo conoce al fotógrafo, contó detalles de la fotografía y la emoción que siente por el gesto.

"La sesión para hacer esa fotografía fue justamente el 25 de julio de 2010. Era feriado y pude trabajar tranquilo en dichas tomas al ras y en altura, y realizar varias imágenes. Luego, hice una selección para procesarlas en photoshop y lograr el efecto deseado en la panorámica", recordó Gigli.

Y agregó: "Técnicamente, hace años las computadoras no eran tan potentes y por eso he sacado tres fotos, las he unido y para que dé una vista de castillo, las he modificado. Ópticamente una cámara de fotos no toma esa distancia, derecho. Por eso está modificada, para que parezca plana y de la idea de castillo imponente".