Se investiga si hubo un cuarto pasajero en la avioneta desaparecida

Fotos La aeronave antes de su último despegue.

Hoy 18:12 -

En las últimas horas, la investigación de la avioneta desaparecida tras su despegue de San Fernando apunta a determinar si hubo un cuarto pasajero en la aeronave. La jueza Sandra Arroyo Salgado, investiga dos hipótesis sobre lo sucedido.

Según trascendidos, la primera apunta que la avioneta se estrelló y que no se encendieron las alarmas por alguna causa aún no determinada. Por otro lado, se cree que un cuarto tripulante subió al avión y que no fue captado por las cámaras de seguridad.

La segunda hipótesis hace sospechar que la desconexión de la avioneta con la torre de control fue intencional, para tratar de encubrir algo, lo que los puso en peligro a ellos mismos y al resto de los vuelos que circulaban por la zona.