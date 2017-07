El "Turco" Videla tendrá su séptimo capítulo

28/07/2017 -

CHOYA, Choya (C) La séptima jornada del torneo Jorge "Turco" Videla se disputará de manera íntegra mañana desde las 13 en el estadio del Tiro Federal de Frías. El ente organizador de este campeonato es la Asociación del Fútbol Amateur Friense.

El programa será el siguiente: Loma Negra vs. Vella Competición; Los Cuervos vs. Maestro Véliz; Los Tornillos vs. Barrio Oeste; El Vasco Carnes vs. Autoservicio La More; Gigante vs. Los Leones.

Resultados

Los resultados de la fecha pasada fueron: Gigante 1, Loma Negra 0; Barrio Oeste 1, Vella Competición 1; El Vasco Carnes 1, Los Cuervos 0; Los Tornillos 2, Autoservicio La More 0 y Los Leones 4, Maestro Véliz 0. El certamen tiene en la cima al representante de Los Tornillos 14, último campeón.