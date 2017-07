Cruces entre el jefe de fiscales y el defensor de Rivas

Fotos GARCÍA. "Los hechos que aparentan irse confirmando causan pavor"

29/07/2017 -

Un fuerte cruce de declaraciones se dio a raíz del caso del abogado denunciado por presunto abuso de más de 2 mil menores entre el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amílcar García y el abogado defensor de Rivas, Raúl Jurado.

"Los hechos que aparentan irse confirmando con las pruebas recolectadas ocasionan pavor, es una situación que nunca pensamos, después de muchísimos años de estar en la Justicia, encontrarnos con semejante panorama", describió García, al referirse a la investigación judicial por "promoción a la corrupción y promoción a la prostitución" que se inició de oficio contra el abogado Gustavo Rivas.

Agregó que "supera la posibilidad de imaginación un tratamiento tan abusivo de adolecentes".

A su turno, Raúl Jurado, abogado defensor de Rivas, arremetió contra el procurador García, calificó sus declaraciones públicas de "ridiculez" y negó que haya acusaciones formales.

Jurado también calificó al jefe de fiscales de ser "muy pícaro". El defensor se encargó de remarcar que "no hay acción penal" porque estaría extinguida, según la investigación periodística que llega hasta el año 2010, lo que dejó al descubierto el desconocimiento del letrado. "Ni el fiscal ni el juez tenían por qué librar una orden de allanamiento si la acción no existe", subrayó. "Si acá no hay pruebas te condenan igual", lanzó en un reportaje.