Recibió puñaladas en abdomen y piernas

30/07/2017 -

Un vecino del Bº Ejército Argentino terminó internado, al ser apuñalado en misteriosas circunstancias. Según fuentes policiales, la víctima resultó Oscar Alberto Resto, de 43 años, quien ayer, cerca del mediodía, fue ingresado a Urgencias del nosocomio. Lesiones Fuentes hospitalarias deslizaron que el cuadro de Resto no es grave, pero sí delicado. Habría recibido cortes en la zona del abdomen y las piernas, trascendió. Demandarán reposo y sumo cuidado. Después del susto, habrá una investigación que recaería en personal de la Seccional Once. Éste, tomaría un exh a u s t i vo t e s t imo n i o a Res to en las próx imas horas.