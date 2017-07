Ex jugadores y entrenadores, y el triste momento del Ferro

Fotos ALEJANDRO CÁNOVA. Ex jugador y DT del ascenso al Argentino A.

31/07/2017 -

Tras el descenso de Central Córdoba, varias glorias del club hablaron en exclusiva con EL LIBERAL. Ex jugadores y entrenadores coincidieron en que haber perdido la categoría fue consecuencia de un proceso y no de esta temporada. Alejandro Cánova, Adrián Alustiza y Luis Vella dieron su opinión sobre el triste momento que vive el Ferroviario.

Alejandro Cánova. "Es triste esta situación. Todo se magnifica mucho, tanto un título como un descenso. Lo cierto es que Central nunca pudo hacer pie en la B Nacional. Siempre estuvo ahí penando. No es momento de castigar a nadie. En estas situaciones, detractores son los que sobran. Mirando hoy (por anoche) el partido, la pena que me da a la distancia como ex jugador y como ex entrenador, es por ver tan poca cantidad de jugadores santiagueños.

A lo largo de este proceso en la B Nacional, habría que ver qué Central queda. Qué queda como equipo y como club. No conozco el presente de cada jugador que está, pero seguramente vinieron muchos a préstamo. Es muy duro conseguir esa mística de equipos genuinos con mayoría de santiagueños. Cuando tuve la oportunidad de jugar y de entrenar a Central, más del 80% eran jugadores del club.

El promedio es una máquina picadora de carne. Hoy el equipo está a mitad de tabla pero descendió. Es así. Son las reglas. Es una tristeza, pero hay que seguir. Acomodar el club y empezar de vuelta".

Adrián Alustiza. "Es muy doloroso que se haya llegado a esta situación. Sabemos que no es por esta campaña, sino por campañas de años anteriores. Se falló en la elección de técnicos, jugadores, pero ya está. Hay que seguir para adelante y pensar que Central va a seguir siendo grande. Hay que ponerse a trabajar. Esta comisión no tenía todo el apoyo de la gente, pero hay que pensar en que todos los que rodean al club ayuden. Todos los que quieren a la institución deben estar para que el club salga adelante nuevamente. No hay que hacer cosas por caprichos personales. En años anteriores y en éste, se podía ver que Central tenía buen juego, pero que le faltaba gol. Este año pecó por falta de gol y eso, en el transcurso de un partido, se paga caro. El equipo en estos tres años no tuvo gol y lo sufrió demasiado. Un volante como Becerra hizo muchos goles, incluso más que los delanteros. No abundan los goleadores y Central lo sintió".

Luis Vella. "‘Esto no es de ahora. Tampoco desde hace tres años. Es de hace más tiempo atrás. Es doloroso este descenso, pero debemos mirar hacia adelante. Hay que tener en cuenta que el entrenador actual heredó el equipo. No lo armó él. Se perdió o empató muchos partidos sobre la hora. Pero hay una consecuencia clara de la falta de funcionalidad y diálogo dirigencial. Hay poco sentido de pertenencia en el equipo. La camiseta tiene mucho peso y hay que sentirla cuando te la pones en la cancha. Hay que poner ahora las cosas sobre la mesa y dejar la soberbia de lado, para pensar ya en el Federal A, que es un torneo muy duro. A Mitre cuánto le costó. Es una pena que no se haya dado un clásico en el Nacional B".