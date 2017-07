Old Lions, con mucha personalidad, bajó al líder

Fotos FUERTES. Old Lions entendió que no debía dejar pasar la chance y así lo hizo. Venció a Tigres en un buen juego.

31/07/2017 -

Old Lions consiguió una gran victoria ayer en casa ante Tigres de Salta por 24 a 0. Por su parte, Santiago Rugby sumó su tercer éxito consecutivo al vencer de visitante por 40 a 26 a Bajo Hondo en la Zona Promoción del Regional. En tanto que Santiago Lawn Tennis no puede salir del fondo y no puede conseguir ganar aún. Lince lo derrotó ayer por 42 a 31 por la Zona Campeonato.

La victoria de Old Lions tuvo aristas casi épicas ya que jugó los últimos 10 minutos del partido con tres hombres menos (se había quedado con 14 al comenzar el segundo tiempo y con 13 sobre los 27 minutos) y aún así no sólo aguantó con una tremenda defensa los ataques del equipo salteño, si no que amplió el marcador y terminó la tarde con un gran try anotado por Carlos Coronel.

La primera mitad fue muy cerrada y el local sacó una leve diferencia gracias al try de Marcos Gómez para irse al descanso 5 a 0 arriba, pero con nada definido. Todo se complicó a poco de iniciado el segundo tiempo con la expulsión de Martín Gerez, pero el "León" siguió firme y con un penal y un drop de "Pocky" Coronel amplió ventajas (11 a 0). Tigres iba, pero se encontraba con una muralla y el local aprovechaba cada oportunidad que tenía, por eso otra vez Coronel acertó a los palos y puso las cosas 14 a 0. Sin embargo llegó una nueva expulsión (Franco Ramírez) y a los pocos minutos una amarilla. Parecía que todo se complicaba, pero era la tarde de Old Lions, que defendió notablemente y no desaprovechó otra oportunidad a los palos para sentenciar el partido. Igual, quedó tiempo para lo mejor de la tarde y luego de una gran jugada individual de Estanislao Ávila, Pocky Coronel apoyó bajo los palos ante la euforia del público local.

Santiago Rugby

En Tucumán, Santiago Rugby logró su tercera victoria al hilo al superar a Bajo Hondo 40 a 25 y afirmarse en el séptimo puesto a dos puntos de Cardenales.

Lawn Tennis volvió a quedarse sin energías en el final y tras un partido sumamente parejo, en el que se fue al descanso arriba 21 a 15, terminó cayendo frente a Lince 42 a 31, por lo que sigue en el último lugar de la Zona Campeonato.