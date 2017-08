Fotos Enrique Martínez Ossola asumirá en septiembre como obispo auxiliar de Santiago.

El papa Francisco nombró obispo titular de Acquapendente y obispo auxiliar de la Diócesis de Santiago del Estero al presbítero Enrique Martínez Ossola, cordobés de 65 años, perteneciente al clero riojano, actualmente vicario general de la diócesis de La Rioja. De esta manera, el obispo de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic Iglic, tendrá un nuevo pastor que lo ayudará en su misión evangelizadora. La fecha de la ordenación como obispo será el 2 de septiembre.

La información del nombramiento fue publicada en forma simultánea en Roma y en Buenos Aires. Aquí lo hizo el nuncio apostólico monseñor Emil Paul Tscherrig, a través de la Agencia Informativa Católica Argentina (Aica).

En diálogo con EL LIBERAL, al momento del anuncio, el padre Enrique Martínez Ossola se mostró contento y confiado en esta nueva misión que emprenderá próximamente.

"Santiago tiene una rica tradición folclórica, sé que voy a un lugar que tiene su historia y trayectoria. Soy profundamente respetuoso de todo eso. Voy con confianza en Dios. No es una cosa que yo haya buscado, inclusive cuando me llamó el secretario del nuncio diciéndome que me quería ver, me puse a pensar que podría nombrarme obispo y pensaba dónde me iba a tocar. Cuando llegué a la Nunciatura me dijeron que iba a ser obispo auxiliar de Santiago del Estero y me tranquilizó el hecho de ir como auxiliar porque puedo ir tomando experiencia, ya hay una Iglesia que está en marcha y un obispo que está trabajando. Entonces, uno tiene que llegar y ver qué hay que hacer y ponerse a trabajar", expresó el padre "Quique", como le gusta que lo llamen.