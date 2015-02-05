CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Agosto 2017
A LAS 21.00 FÙTBOL: BOCA-VILLARREAL
Por El Liberal
Hoy 22:45 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA
MESA (CONTINÚA)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.45 MI ÚLTIMO DESEO
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.00 FÙTBOL.BOCA-VILLARREAL
23.15 SORTEO DE MONO BINGO
23.25 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 SUDAMÉRICA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIEN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA
COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª
EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TELÓN ABIERTO
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
12:25 LOS OJOS DEL DRAGÓN
02:15 STRIKE BACK 04 EPS 07
03:13 GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VENGANZA
05:00 CAMINO A LA FAMA
07:23 LOS FANTASMAS DE SCROOGE
09:13 TIERRA DE OSOS
10:58 EL PAÑUELO
AMARILLO
12:49 CULPABLE EN LA MAFIA
15:16 SOMOS MARSHALL
17:57 EL CONTRATO
19:50 ¿NAME?
22:00 EL EJECUTOR
TNT
02:56 ¿QUIÉN SON LOS MILLER?
04:45 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06:00 MÁS ALLÁ DEL CIELO
08:37 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
11:13 TERMINATOR:
LA SALVACIÓN
13:08 GOLPE Y FUGA
14:54 HARRY POTTER Y LA CÁMARA
SECRETA
17:43 EL ÚLTIMO
MAESTRO DEL AIRE
19:34 AVIÓN PRESIDENCIAL
22:00 RESIDENT EVIL: EL HUÉSPED MALDITO
23:51 MALÉFICA
01:24 EL EJECUTOR
TCM
00.41 LA PANTERA ROSA
01.11 SELENA
03.21 ELVIS ON TOUR
05.00 XENA: LA PRINCESA
GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF (TEMPORADA 3)
06.46 ALF (TEMPORADA 2)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.04 XENA: LA PRINCESA
GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 ALF (TEMPORADA 2)
09.46 LA PANTERA ROSA
09.58 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
11.52 HAIRSPRAY
13.58 ELVIS ON TOUR
15.42 KARATE KID II
17.49 SELENA
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 AVIÓN PRESIDENCIAL
23.15 LA ÚLTIMA FORTALEZA
SPACE
01:37 ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL
INFIERNO
03:16 GOON: EXPERTO EN GOLPES
04:52 TERROR EN HALLOWEEN
06:45 HELIOS
08:06 SUPERMAN REGRESA
11:05 HULK
13:43 ENTRE LÍNEAS
15:46 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE
18:07 BEEBA BOYS: PANDILLAS DE VANCOUVER
20:09 CONTAGIO
22:18 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE LOS
LYCANS
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ EL 6, A LAS 22, CASA VALENTINA, CON JOSÉ MARÍA MUSCARI Y FABIÁN VENA.
+ EL 10, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO DE DANIEL AGOSTINI.
+ EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, DE GABRIEL ROLÓN.
+JUEVES 24, LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ MAÑANA, A LAS 22.30, DÚO PIEDRA.
+ EL VIERNES 4, A LAS 22.30, RAFA MIGUEL Y TANGO MANZI.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO
3(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00
(Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO
A CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
HOY 22:10 (Subt)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16:50 (Cast) 19:10 (Cast)
TRANSFORMERS:
EL ÚLTIMO CABALLERO
(3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY 21:30 (Cast)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
(2D): COMEDIA (ATP)
HOY 16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30
(Cast)
BABY DRIVER: APRENDIZ
DEL CRIMEN (2D):
SUSPENSO (+ 13 años)
HOY 22:40 (Subt)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY 17:50
DUNKERQUE (2D):
HISTÓRICA (+ 13 años)
HOY AL 02/08- 20:20 (Cast) 22:30
(Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY 17:00 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO
CABALLERO (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY 19:00 (Cast)
LA NOVIA (2D): TERROR
(+13 años) HOY 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 15:00 - 17:20
(TODOS LOS DÍAS)
MI VILLANO FAVORITO 3
APTA TODO PÚBLICO
CASTELLANO 2D 14:20 (JUEVES 27 A
DOMINGO 30)
15:30 - 17:30- 19:30 (TODOS LOS
DÍAS)
TRANSFORMERS:
EL ÚLTIMO CABALLERO
CASTELLANO 2D 16:20- 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20
(TODOS LOS DÍAS)