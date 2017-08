CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Agosto 2017

Hoy 22:45 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA

MESA (CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.45 MI ÚLTIMO DESEO

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.00 FÙTBOL.BOCA-VILLARREAL

23.15 SORTEO DE MONO BINGO

23.25 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 SUDAMÉRICA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 QUIEN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA

COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª

EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TELÓN ABIERTO

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

12:25 LOS OJOS DEL DRAGÓN

02:15 STRIKE BACK 04 EPS 07

03:13 GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VENGANZA

05:00 CAMINO A LA FAMA

07:23 LOS FANTASMAS DE SCROOGE

09:13 TIERRA DE OSOS

10:58 EL PAÑUELO

AMARILLO

12:49 CULPABLE EN LA MAFIA

15:16 SOMOS MARSHALL

17:57 EL CONTRATO

19:50 ¿NAME?

22:00 EL EJECUTOR

TNT

02:56 ¿QUIÉN SON LOS MILLER?

04:45 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06:00 MÁS ALLÁ DEL CIELO

08:37 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

11:13 TERMINATOR:

LA SALVACIÓN

13:08 GOLPE Y FUGA

14:54 HARRY POTTER Y LA CÁMARA

SECRETA

17:43 EL ÚLTIMO

MAESTRO DEL AIRE

19:34 AVIÓN PRESIDENCIAL

22:00 RESIDENT EVIL: EL HUÉSPED MALDITO

23:51 MALÉFICA

01:24 EL EJECUTOR

TCM

00.41 LA PANTERA ROSA

01.11 SELENA

03.21 ELVIS ON TOUR

05.00 XENA: LA PRINCESA

GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 3)

06.46 ALF (TEMPORADA 2)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.04 XENA: LA PRINCESA

GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 ALF (TEMPORADA 2)

09.46 LA PANTERA ROSA

09.58 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

11.52 HAIRSPRAY

13.58 ELVIS ON TOUR

15.42 KARATE KID II

17.49 SELENA

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 AVIÓN PRESIDENCIAL

23.15 LA ÚLTIMA FORTALEZA

SPACE

01:37 ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL

INFIERNO

03:16 GOON: EXPERTO EN GOLPES

04:52 TERROR EN HALLOWEEN

06:45 HELIOS

08:06 SUPERMAN REGRESA

11:05 HULK

13:43 ENTRE LÍNEAS

15:46 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

18:07 BEEBA BOYS: PANDILLAS DE VANCOUVER

20:09 CONTAGIO

22:18 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE LOS

LYCANS

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ EL 6, A LAS 22, CASA VALENTINA, CON JOSÉ MARÍA MUSCARI Y FABIÁN VENA.

+ EL 10, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO DE DANIEL AGOSTINI.

+ EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, DE GABRIEL ROLÓN.

+JUEVES 24, LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ MAÑANA, A LAS 22.30, DÚO PIEDRA.

+ EL VIERNES 4, A LAS 22.30, RAFA MIGUEL Y TANGO MANZI.

FÓRUM

(PERÚ 510)

+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.

CINES

SUNSTAR



MI VILLANO FAVORITO

3(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00

(Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO

A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

HOY 22:10 (Subt)

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:50 (Cast) 19:10 (Cast)

TRANSFORMERS:

EL ÚLTIMO CABALLERO

(3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY 21:30 (Cast)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D): COMEDIA (ATP)

HOY 16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30

(Cast)

BABY DRIVER: APRENDIZ

DEL CRIMEN (2D):

SUSPENSO (+ 13 años)

HOY 22:40 (Subt)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY 17:50

DUNKERQUE (2D):

HISTÓRICA (+ 13 años)

HOY AL 02/08- 20:20 (Cast) 22:30

(Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17:00 (Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO

CABALLERO (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY 19:00 (Cast)

LA NOVIA (2D): TERROR

(+13 años) HOY 22:20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 15:00 - 17:20

(TODOS LOS DÍAS)

MI VILLANO FAVORITO 3

APTA TODO PÚBLICO

CASTELLANO 2D 14:20 (JUEVES 27 A

DOMINGO 30)

15:30 - 17:30- 19:30 (TODOS LOS

DÍAS)

TRANSFORMERS:

EL ÚLTIMO CABALLERO

CASTELLANO 2D 16:20- 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20

(TODOS LOS DÍAS)