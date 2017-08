VIDEO | Un integrante de la Generación Dorada, a las piñas

Fotos Un integrante de la Generación Dorada, a las piñas.

03/08/2017 -

Se trata de Gabriel Fernández quien en la noche de este miércoles protagonizó un violento episodio durante el segundo partido de una serie en la que ambos equipos buscan el pasaje al Torneo Federal (tercera categoría del básquet argentino).

El partido que enfrentaba al Burzaco de Gaby Fernández contra Crovara, estuvo picado durante los 40 minutos y en el suplementario terminó de estallar cuando el ex jugador de la selección le dio un golpe directo al rostro a Emiliano Mazzucco, terminando de la peor manera un duelo personal que había comenzado en el primer tiempo.

De acuerdo al propio Mazzucco, sufrió una conmoción cerebral, fractura en la órbita y cortes. Luego, el partido continuó y acabó con el triunfo de Crovara, que empató la serie 1-1 y forzó un tercer desafío con las semifinales en juego. Sin embargo, el resultado terminó siendo lo de menos.

La revista Básquet Plus tuvo acceso a un audio del propio Mazzucco explicándole la situación a un amigo, en el cual se jactaba de su "picardía" para provocar y hacer reaccionar a Fernández. "Ya veníamos desde el primer cuarto. Me puso una piña en el estómago en el primer cuarto. Después seguí todo el partido así, hablándole, porque se saca enseguida. A lo último, jugando suplementario, en la llave me mete un codazo, me agarra y nos caemos. Nos cobran falta cruzada. El va y le dice a los árbitros: ¿cómo vas a cobrar falta cruzada si yo de fuerza le gano? Entonces viene, se me para al lado y le digo: vos me ganás de fuerza, pero en huevos no me ganás acá ni en ningún lado".

Y continúa: "Sacan del costado y empieza a pedir la pelota. La recibe, me quiere pasar por arriba y le cobran ofensiva, porque me tira un codazo a la cabeza. Cuando le cobran la falta y viene para el otro lado, voy caminando y le digo: ¿por qué en vez de pegar esos codazos de nena, no me metés una buena piña si tenés huevos? Yo estaba con las manos en los costados y cuando lo veo venir me quedé quietito. Yo lo veía venir, porque primero le cobraron técnico. Me pegó, al piso y me quedé quietito. Lo expulsaron. Ya está. ¿Sabés la que se come? Porque está en el streaming y todo. Es un gil, hacer esas cosas...", expresó el jugador.

Por otra parte, en su cuenta de Instagram, Mazzucco dejó un fuerte mensaje para el ex pivot de Boca, Peñarol, entre otros. "Una vergüenza argentina que esta persona Gabriel Diego Fernández haya formado parte de un ícono como la selección dorada. Como jugador de básquet me parece un hecho tristísimo y lamentable. Eso más allá de las acciones penales y civiles pertinentes que iniciaré en el día de mañana, ya que sufrí una conmoción cerebral, fractura de arco de órbita y cortes. Increíble que un jugador de básquet termine su carrera de esta forma vergonzosa (si es que se puede llamar jugador de básquet)".

Por su parte, Gabriel Fernández no se quedó callado y, además de una autocrítica, explicó por su cuenta de Twitter y en diálogo con la revista, su versión de lo sucedido. "Me arrepiento, obviamente, de la reacción que tuve. No tiene justificación, pero reconozco que este muchacho me buscó todo el partido y me terminó encontrando. Le salió bien. Estuvo desde el arranque pegándome, escupiéndome, diciéndome mogólico, y yo tengo que aceptar que estoy muy sensible con ese tema por lo que pasa con mi hijo y me dejé arrastrar por las provocaciones. No tengo ninguna excusa para hacer lo que hice de todos modos".

La serie entre estos dos equipos, estuvo tan "picada" que decidieron enviar dos experimentados árbitros de Liga A, pero no alcanzó.