Las chicas tendrán otra tarde a pura acción

04/08/2017 - Mañana se jugará un nuevo capítulo de la Liga Femenina de El Buen Pastor, que se disputa en el predio ubicado en calle Agustín Álvarez del barrio El Palomar. Una interesante cartelera es la de que propone la tarde sabatina, con mucha acción para las chicas. El programa es el siguiente: En Cancha Nº 2: 18, Potencia vs. Tegen Fem; 18.45, Aguilas vs. La Casa de la Juv.; 19.30, Balcarce vs. Virgen del Valle y 20.15, Estudiantes vs. Chicas Power. En Cancha Nº 3: 18, Santiago Fútbol Fem vs. Agrofusión; 18.45, Celtic vs. Saint Germain; 19.30, Chelsea vs. Chiquis y 20.15, Belgrano B vs. La Vía Fem. Libre: Belgrano.