Fotos Massa: "La única alternativa al zamorismo es Pablo Mirolo"

07/08/2017 -

El líder nacional del Frente Renovador y referente de 1País, Sergio Massa, brindó un contundente respaldo al precandidato a diputado nacional por Santiago del Estero, Pablo Mirolo. Al elogiar la figura del intendente bandeño, afirmó: "No tengo ninguna duda de que la única alternativa que existe al zamorismo en Santiago del Estero es Pablo Mirolo". "No tengo ninguna duda de que la única forma de generar alternativa es a partir de renovar la política con gente que tenga la sensibilidad y la capacidad necesaria para este momento", manifestó en diálogo exclusivo con EL LIBERAL. En tal sentido, rescató que "Mirolo representa no solo el trabajo mío y de Margarita Stolbizer en la provincia, sino la síntesis y la garantía de que podemos frenar el ajuste de Macri, pero sin que eso signifique convalidar la corrupción del kirchnerismo. En ese sentido los santiagueños tienen una oportunidad que sin volver al pasado, empezar a construir el futuro", afirmó. Massa sostuvo que para el espacio que lidera, "sería fundamental poder desarrollar y poder trasladar al resto de la provincia el mismo trabajo que se hizo en La Banda y que muestra a los bandeños no solamente contentos, sino de alguna manera como parte del desarrollo de Santiago, a pesar de la discriminación del Gobierno provincial con los fondos a La Banda". Proyectos El diputado nacional también destacó los proyectos que diseñó Pablo Mirolo, como "ni un santiagueño sin agua, que creo que tiene que ver con una visión de Pablo, que no le falta el agua a ningún vecino"; o plantear una fuerte "defensa de la mujer que es víctima de la violencia y en este sentido hay una deuda del Gobierno, y proteger a las mujeres no es solo proteger a las madres o a nuestras esposas, sino generar una sociedad donde nuestros hombres y mujeres sean iguales", apuntó. Sobre el precandidato a diputado nacional del Frente Renovador 1País también rescató que "es joven, formado, tiene una mirada nacional de la política y ha gestionado cosas grandes, porque no es solamente plantear soluciones desde la teoría, sino plantearlas desde la experiencia de la gestión". "Además -ahondó- cuenta con el respaldo de Roberto Lavagna, y un equipo económico donde están De Mendiguren, Daniel Arroyo, y de Mirta Tundis para garantizar el 82% móvil para los jubilados que también es un compromiso de Pablo y de todo nuestro bloque". También remarcó la importancia de sumar a Mirolo en el Congreso nacional porque "tenemos que obligar al gobierno nacional a bajar el IVA a los santiagueños. No puede ser que un santiagueño pague más caro que en Madrid en el supermercado y eso tiene que ver con que el Gobierno nacional, de Macri, nos está asfixiando con los impuestos". "Los santiagueños tienen que saber que es necesaria una reforma de los impuestos. $76 de cada 100 se lo lleva la Nación, y por eso es clave que haya un cambio en la ley de distribución de impuestos", completó. Hacia el final, resaltó que Mirolo es "el único que se ha plantado contra el Gobierno de Zamora, pero desde un lugar diferente, y es el único que ha conseguido representación en el Congreso Nacional y tenemos hoy a la diputada más joven de la Argentina, que es una diputada nacional de Santiago, que es Mariana Morales y que tiene que ver con el reconocimiento de los bandeños y de los santiagueños a nuestra propuesta". "Hay que seguir ampliando ese espacio, para que Santiago del Estero tenga quien los defienda en el Congreso, para que tengamos la capacidad de ponerle un límite a Macri, pero además para generar la capacidad de generar una alternativa a Zamora", cerró.