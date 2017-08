Fotos Caso Maldonado: Cristina Kirchner responsabilizó a Gendarmería del hecho

07/08/2017 -

La ex presidenta Cristina Kirchner pidió la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven de La Plata desaparecido desde el 1 de agosto en la localidad de Cushamen, en la provincia de Chubut, cuando la Gendarmería desalojó una protesta de activistas de una comunidad mapuche. Una calificada fuente de la Gendarmería Nacional dijo al diario La Nación: "Nos ocupa y preocupa porque es una denuncia grave, pero hasta el momento no hay ningún elemento que sostenga que tuvimos contacto con el joven". La familia del joven apuntó contra esa fuerza, que depende del Ministerio de Seguridad nacional, y pidió la colaboración de la cartera que conduce Patricia Bullrich. Reclamo Cristina Kirchner dijo a través de su cuenta de Twitter que se había comunicado con el hermano de Maldonado y con Andrea, su esposa. "Me cuenta que testigos vieron que la Gendarmería lo llevó... que lo rodearon, lo golpearon y lo subieron a una camioneta de esa fuerza. Desde ese momento, nadie supo más nada de su hermano", dijo Cristina Kirchner. "El Gobierno nacional, de quien depende Gendarmería, tiene la obligación de informar dónde está Santiago y la responsabilidad de su aparición. Santiago debe aparecer. Y debe aparecer con vida", finalizó la ex presidenta.