Pece anunció una nueva etapa y dejará su cargo al final de su mandato

07/08/2017 -

En Central Córdoba se viven todavía horas convulsionadas. Más allá de que la novela de la continuidad del entrenador Gustavo Coleoni tuvo un final feliz, el "duelo" del descenso es un proceso que aún sigue.

Y en ese contexto, ayer el presidente ferroviario, Francisco Pece, confirmó que no seguirá en su cargo después de diciembre, una vez que concluya su mandato, ya no que será candidato en las elecciones.

"Quienes hoy no comparten el manejo de esta institución, van a tener oportunidad en diciembre de poder presentarse a las elecciones y mostrar sus proyectos e ideas. Y en este período de transición que vamos a tener, tenemos que terminarlo de la mejor manera posible. Yo me voy a autoexcluir de cualquier candidatura, lo que no significa que no siga trabajando por el club", señaló en tono enérgico Pece, confirmando su alejamiento de la política del club a fin de año. Luego agregó: "Quiero recalcar que esta comisión directiva que viene trabajando hace ocho años, es la que trabajó para ascender al Argentino A y al Nacional B. Entonces si un hincha o socio está dolido, imaginate el dolor interno que tenemos nosotros que trabajamos tanto por esto".

También ayer se instaló el rumor de que el vicepresidente primero, Bernardo Abruzzese, presentaría su renuncia. Ante la consulta de EL LIBERAL, Pece dijo que aún no habló con el "Tano", y desconoce la decisión que tomará.

Volviendo al presente ferroviario, Pece se mostró optimista. "Más allá de que hoy nos toca este momento difícil y duro, Central Córdoba siempre salió", manifestó. Y destacó que "en este proceso requerimos el acercamiento de todos, el club siempre tuvo las puertas abiertas. Los tiempos apremian y el club necesita hoy de todos".

Y finalizó con este mensaje: "Al hincha y al socio les digo que Central Córdoba es muy grande por su gente, entonces es la gente la que tiene que demostrar un gesto de grandeza".