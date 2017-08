Menem no puede ser candidato, según la Cámara Electoral

Fotos DICIEMBRE. A fin de año vence el mandato que tiene el actual senador por La Rioja.

08/08/2017 -

La Cámara Nacional Electoral decidió que el ex presidente Carlos Menem no podrá ser precandidato a senador nacional en las próximas elecciones Paso y, en su reemplazo, encabezará la lista Ricardo Guerra, actual ministro de Hacienda de La Rioja.

Así lo resolvieron los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, quienes hicieron lugar a la impugnación del ex presidente por las condenas penales que tiene en su contra.

Al respecto, el jefe del bloque de senadores nacionales del PJ-FpV, Miguel Pichetto, anunció que el peronismo va a presentar "un recurso federal ante la Corte Suprema" en rechazo a la decisión que, dijo, denota "una fuerte discrecionalidad" y "un fuerte componente político", porque trata "del apartamiento de un candidato que puede ganar el domingo en La Rioja".

En la resolución, los miembros de la Cámara Nacional Electoral destacaron que "el pronunciamiento que aquí se emite no importa desconocer las altas responsabilidades institucionales que el señor ex Presidente de la Nación ha desempeñado, ni prescinde de la presunción de inocencia de la que goza -como se dijo- mientras no devenga firme la condena dictada a su respecto".

No obstante, la Cámara entendió que Carlos Menem no reunirá las condiciones de idoneidad para poder postularse a raíz de las condenas en su contra.

A raíz de esta decisión, el ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, será el primer precandidato a senador nacional por el Partido Justicialista riojano, en reemplazo de Carlos Menem.

Si bien la segunda precandidata es Florencia López, ante la negativa por parte de la Cámara Nacional Electoral para que Menem se postule, ese lugar es asumido por el suplente, en este caso, Guerra.

Fuentes del peronismo riojano indicaron que ‘no hay tiempo’ para imprimir nuevas boletas, por lo cual la lista que ahora encabezará Guerra para el Senado de la Nación, llevará el rostro de Menem.

La decisión de la Cámara se tomó luego de que el fiscal Jorge Di Lello avalara la candidatura del ex jefe de Estado.