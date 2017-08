San Cayetano fue honrado por miles de fieles que llegaron a su altar

Fotos DEVOCIÓN. La capilla del barrio Tradición recibió a cientos de fieles durante toda la jornada festiva.

08/08/2017 -

Cientos de fieles visitaron ayer la capilla San Cayetano para honrarlo en su fiesta patronal. El Patrono del Pan y del Trabajo recibió en su altar a los devotos que se acercaban a dar gracias por su obra sobre ellos, y para pedir por trabajo.

En el barrio Tradición, la capilla estuvo abierta desde las 7 de la mañana hasta las 22.

En tanto que, por la mañana, hubo misa con la participación de los fieles, y la central fue a la noche, ambas presididas por el padre Koffi Gilbert. Además hubo confesiones desde las 8 hasta las 12.

"San Cayetano es el Patrono del Pan y del Prabajo, pero cuando miramos la historia y su bibliografía nos encontramos con un sacerdote que ha trabajado mucho por los pobres, los enfermos y fundó hospitales para ayudar a los necesitados. Hay personas que no tienen para comer, para vestirse; hay gente enferma que no puede trabajar, y si no trabajan, no tienen para comer, y por eso en esta fiesta debemos pedir por ellos. Recordar lo que debemos hacer. Debemos vivir la solidaridad, la caridad con los más necesitados", pidió el padre en su reflexión.

"Hoy hay un montón de necesitados que quizás viven sin trabajo, porque no hay; y si hay no se trata de un trabajo digno. Entonces, lo que falta, no es pan y trabajo, sino solidaridad con los más necesitados. He visto un mensaje del Papa que hablaba del encuentro con San Cayetano, para hacer encuentro con Cristo y con el más necesitado. Como todos los años, hay celebraciones, procesiones, pero lo más importante es poner en práctica la caridad, la solidaridad. Hay que pensar en el hermano que nos necesita, en los niños, en los pobres, en los excluidos. Pienso que si no hay justicia, no hay paz, ni solidaridad. Por eso vamos a orar y pedir a San Cayetano que nos ayude a no mirar solamente las devociones, sino recibir la gracia de Dios y poner en práctica la generosidad y la caridad por el bien de todos. Que San Cayetano nos ponga en el camino de la fraternidad y de la humanidad", pidió el párroco.