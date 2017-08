Legresti, Belgrano y La Costanera son los punteros

09/08/2017 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) El fin de semana pasado se jugó una nueva fecha del certamen de las divisiones inferiores que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol. Los partidos se jugaron el día sábado en la cancha de Adela, mientras que el domingo el escenario fue el campo de Herrera El Alto. Ante un marco importante de público, en especial los padres y familiares de los jugadores, se desarrollaron las dos jornadas y los resultados que se produjeron son los siguientes: por la categoría Sub 13, 25 de Mayo empató 0 a 0 con La Costanera y Los Dorados igualó 0 a 0 con Legresti, mientras que Belgrano goleó por 4 a 1 a Adela. En tanto, en la categoría Sub 15, Termas venció por 1 a 0 a Legresti; Sector el Alto empató con el marcador en blanco con La Costanera y Belgrano igualó 1 a 1 con 25 de Mayo. Mientras que en la Sub 19, Belgrano le ganó por 3 a 2 a 25 de Mayo; Los Dorados venció 3 a 0 a Herrera El Alto y San Martín con Adela fue suspendido a los 33 minutos del primer tiempo. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Sub13: Legresti 10 puntos; Los Dorados y 25 de Mayo 7; La Costanera 4; Belgrano 3 y Adela 0. Sub15: Belgrano 7; Villa Balnearia, La Costanera y Sector 5; Termas, Legresti 4; Adela y Los Dorados 2 y 25 de Mayo 1. Sub 19: La Costanera 9; Los Dorados 8; Herrera el Alto 6; Belgrano 5; San Martín y Termas 4; Villa Balnearia 3; 25 de Mayo y Argentino 1 y Adela 0. En esta categoría San Martín y Adela tienen un partido suspendido. l