Se programó una nueva fecha del Torneo Anual "Tarjeta Sol"

09/08/2017 -

El Torneo Anual "Tarjeta Sol" que organiza la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista, tendrá continuidad el próximo sábado con la disputa de la cuarta jornada.

En cancha del Santiago Lawn Tennis, la fecha se disputará de la siguiente manera.

Desde las 8, en la división 5ª Unica, SLTC vs. C. Docente; 9:20, 7º Única, C. Docente vs. SLTC Rojo; 10:20, 7ª Unica, Green Sun vs. Old Lions Azul; 11:30, Sel. Única, Sel. Cab. Sub 16 Sel Cab Sub; 13:30, 1ª D. Asc Ucse vs. Círculo SC; 15, 1ª D Cam. C. Docente vs. Lugus; 16:30, 1ª D Cam. Old Lions Rojo vs. SLTC; 18, 1ª D Asc. SLTC "B" vs. Green Sun. En Old Lions: 5, 5ª Única Old Lions Rojo vs. Lugus; 09:20, 5ª Única Old Lions vs. Azul Mishqui Mayu; 10:40, 7ª Única CACC vs. Mishqui Mayu; 11:40, 7ª Única Athenas HC Old Lions Rojo.