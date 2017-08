Fotos Trump amenazó con utilizar la "opción militar" en Venezuela "si es necesario", para que Maduro restablezca la democracia

12/08/2017 -

WASHINGTON. El presidente de EE.UU., Donald Trump, rechazó la propuesta de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de mantener una conversación telefónica hasta que "restablezca la democracia en el país", informó la Casa Blanca. "Hoy, Nicolás Maduro solicitó una llamada telefónica con el presidente Trump", explicó Washington en un comunicado. "Trump ha pedido a Maduro respeto por la Constitución, elecciones libres y justas, la liberación de los presos políticos y el cese de las violaciones a los Derechos Humanos (...). Al contrario, Maduro ha elegido el camino dictatorial", agregó la Casa Blanca. La Casa Blanca aseguró que Estados Unidos "está con el pueblo de Venezuela frente a la continua opresión del régimen de Maduro" y aseguró que "Trump hablará con mucho gusto con el líder de Venezuela tan pronto como se restablezca la democracia en el país". Este comunicado llega el mismo día en el que Trump amagó por primera vez con utilizar a las fuerzas armadas como ‘opción" en Venezuela. "Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesario", dijo Trump, flanqueado por su secretario de Estado, Rex Tillerson; su embajadora ante la ONU, Nikki Haley, y su asesor de seguridad nacional, Herbert Raymond McMaster. "Tenemos tropas por todo el mundo, en lugares muy, muy alejados. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y están muriendo", agregó el presidente, al afirmar que el país caribeño está sumido en un "lío muy peligroso". Venezuela atraviesa una crisis social que incluyó una oleada de protestas a favor y en contra del gobierno de Maduro, que se saldó con más de 120 muertos tras desembocar algunas de ellas en hechos de violencia La amenaza de Trump llega apenas días después de que el magnate calificara por primera vez al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como un "dictador", un movimiento que han seguido otros países como Perú y Colombia. Aunque Trump llegó a la Casa Blanca con promesas de no intervencionismo, Venezuela ha estado en su punto de mira desde el primer día y ha sido uno de los principales asuntos encima de la mesa en sus conversaciones con mandatarios latinoamericanos. Asesorado por el senador de origen cubano Marco Rubio, Trump ha instado al gobierno de Maduro en reiteradas ocasiones a liberar a los políticos presos y convocar elecciones presidenciales, entre otras demandas. Trump, de hecho, llegó a recibir en el despacho oval a Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, ahora bajo arresto domiciliario, para el que pidió la libertad. Esa ofensiva vino de la mano de los esfuerzos en la Organización de Estados Americanos (OEA), con el denominado "grupo de los 14" países que promovieron en el organismo liderado por Luis Almagro aislar a Maduro y forzar cambios en Venezuela. Sin embargo, las presiones de Washington a Caracas aumentaron a medida que se acercaban las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del 30 de julio, un organismo que Estados Unidos considera "ilegítimo" y que no reconoce. Pasados los comicios, que el chavismo consideró un éxito en su afán de modificar la Constitución, el Gobierno de Trump impuso tandas de sanciones contra varios funcionarios venezolanos, entre ellos el propio Maduro y Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez.