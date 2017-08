Brancatelli le respondió a María Eugenia Vidal por Twitter después del cruce

Hoy 08:30 -

"No todos pueden vivir tranquilos en una base militar". La frase de Diego Brancatelli provocó una enfurecida respuesta de María Eugenia Vidal. Ahora, más tranquilo, el periodista le respondió a la gobernadora. En Twitter intentó minimizar la polémica abierta ayer en Intratables. Qué pasó, qué se dijeron y de qué se acusaron.

Brancatelli cuestionó ayer a Vidal por una de las promesas del presidente Mauricio Macri, "Pobreza Cero", que, sin embargo, supera el 30% en todo el país: "Beneficiaron a los que más tienen y ajustaron a los que menos tienen. ¿Por qué hay que creerle?".

Inmediatamente, la gobernadora le respondió al periodista: "La pobreza a mí no me la cuenta nadie. Yo recorro villas. En 12 años de gobierno no pusieron una oficina del Estado en el conurbano profundo, pero sí punteros y narcos que tercerizaban la política social. ¿Me hablas de compromiso con la pobreza?".

Desde Twitter, Bracantelli intentó dar por finalizado el debate con Vidal: "Lo de anoche fue una pregunta y una respuesta. No una competencia. Menos una pelea. No importa lo que diga ella o yo. La verdad la tiene la gente con lo que le toca vivir a diario".