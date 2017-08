La UIF y la Afip analizan origen del dinero blanqueado y hay más de 6.000 reportes de operaciones sospechosas

13/08/2017 - Para el experto en la prevención de lavado de dinero, Zenón Biagosch, el blanqueo de capitales que finalizó este año fue exitoso, aunque según explicó es aún más importante es establecer que los fondos evadidos, “hayan sido originados en una actividad legal”. El profesional, señaló que el sinceramiento fiscal recogió fondos por U$S 116.800 millones. De ese total, U$S 55.800 millones se exteriorizaron en inversiones, U$S 33.600 millones en cuentas, U$S 20.500 millones en inmuebles y U$S 6.800 millones en otras herramientas que preveía esa ley, como por ejemplo el dinero en efectivo depositado en los bancos. “Desde un punto de vista cuantitativo fue realmente exitoso, una buena oportunidad, lo que sí es importante es que se apliquen los controles a futuro para poder demostrar que la totalidad de los fondos sincerados tuvieron un origen legal, más allá que los fondos hayan sido evadidos, que la actividad que dio origen a esos fondos sincerados, hayan sido originados en una actividad legal”, señaló. Destacó que “en este proceso interviene la Afip, interviene la UIF y están trabajando justamente para verificar la legalidad del origen de todos los fondos sincerados porque hablamos de U$S117 mil millones que es un monto realmente importante”. Consultado sobre qué cantidad de esos fondos blanqueados pueden estar bajo sospecha, indicó que “no hay una cuestión cuantificable, pero sí se sabe que el sistema financiero que ha recibido una parte menor del sinceramiento ha reportado muchas operaciones sospechosas, más de 6 mil a la UIF. En este sentido la Afip y la UIF están trabajando conjuntamente”. También agregó que hay al menos unos 50 casos de denuncias penales que son investigadas por la Justicia fruto de esos reportes de operaciones sospechosas. l