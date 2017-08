Alcoholizados ambos, apaleó y ultrajó sexualmente a su esposa

Fotos NEGATIVA. Una jueza le dictó la prisión preventiva. Ahora, un tribunal la ratificó y dijo no a sus sueños de libertad. Entre rejas esperará el juicio oral.

13/08/2017 -

La Justicia apresó a un sujeto, acusado de embriagarse con su concubina y luego, someterla sexualmente y amenazarla.

Allí radica lo medular de una batalla judicial, iniciada en marzo último.

Según la denuncia policial-judicial de la víctima, considerada alcohólica, al igual que su esposo, fue atacada, vejada y golpeada.

El 31 de marzo, ambos bebieron hasta embriagarse. Discutieron, se insultaron y el hombre la derribó de dos certeras trompadas.

En el piso, la habría desnudado y sometido sexualmente por ambas vías.

"Te voy a c... matando y de nuevo te voy a violar; vos sos mi mujer y puedo hacer lo que quiera", habría sido su ultimátum.

Informes médicos

La mujer denunció. El 1 de abril fue asistida por el médico de policía y el 4, el forense informó que advirtió desgarros, pero no necesariamente compatibles con violencia sexual.

Pero, reconoció mordeduras, "compatibles con un ataque sexual, o debido a prácticas morbosas".

Los médicos confirmaron heridas en senos, mejilla y brazos.

El sujeto fue apresado y se le dictó la prisión preventiva, apelada por la defensa, por entender que no ha existido abuso.

Las imputaciones

"Lesiones calificadas por el vínculo y abuso sexual con acceso carnal", son los cargos enrostrados.

El informe socioambiental determinó que el sujeto es tranquilo, salvo en casos en que consume alcohol. A su vez, el psicológico de la víctima indicó: "Varias veces me escapé. Se emborracha, me pega y viola. Una vez me fracturó una pierna y terminé en el hospital; tres veces los denuncié por violento".

A su vez, los psicólogos del hombre indicaron: "Sexualmente inmaduro en el control de sus impulsos".

Con tamañas pruebas, la defensa y la Fiscalía arribaron ante la Cámara de Apelaciones, integrada por los vocales Sandra Generoso, Abelardo Basbús y Raúl Romero.

Después de merituar lo actuado, el tribunal ratificó la prisión preventiva y denegó la excarcelación.