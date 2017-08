Díaz Gallardo fue tentado para pelear en Estados Unidos

Fotos CAMPEÓN. Díaz Gallardo tuvo un encuentro con el puertorriqueño Miguel Cotto en un paréntesis de su entrenamiento.

A poco menos de un mes de asumir su primera defensa del título del mundo de los medianos, versión Federación Mundial de Boxeo (WFB), el santiagueño Diego Díaz Gallardo intensifica su preparación en Los Ángeles, Estados Unidos, pero además recibe propuestas para pelear ahí.

"Me querían hacer pelear el 1 de septiembre, pero les dije que ya tenía el compromiso de mi primera defensa del título del mundo para el 8 en Santiago", comentó Díaz Gallardo cuando ayer habló con EL LIBERAL sobre cómo está viviendo esta primera experiencia de entrenar fuera del país.

Ante la posibilidad de radicarse en Estados Unidos para seguir con su carrera profesional, el púgil santiagueño expresó: "Siempre está abierta la chance, pero les dije a la gente de la promotora de Mike Tyson, entre ellos a dos chinos, que sólo me iría después de cada pelea que me toque realizar por el título del mundo y no a radicarme. Ellos están muy contentos conmigo y les gustó mucho mi boxeo".

Díaz Gallardo ya lleva varios días en Los Ángeles y el objetivo principal es llegar en óptimas condiciones para el combate del 8 de septiembre en el estadio de Quimsa.

"Estoy entrenando en tres turnos. A las cinco de la mañana salgo a correr; a las 10 hago el trabajo físico y a las 18 el guanteo. Es un trabajo duro el que vengo haciendo, pero contento por todo lo que se puede dar después si me sale bien la primera defensa del título", añadió el campeón del mundo.

Con Miguel Cotto

La posibilidad de estar en Los Ángeles también le permite a Díaz Gallardo conocer a las grandes figuras del boxeo internacional, entre ellas al puertorriqueño Miguel Cotto.

"Nos recibieron muy bien cuando lo fuimos a visitar en su gimnasio, gracias a las gestiones de Gustavo Sosa, un santiagueño que se encuentra radicado en Los Ángeles. Fue muy amable Cotto, al igual que su entrenador Freddy Roch", afirmó Díaz Gallardo quien además confesó que su comprovinciano le llevó de regalo una camiseta de River Plate.

"Él (por Cotto) es hincha de River y Sosa le obsequió una camiseta".

La buena relación que formó con la promotora de Mike Tyson fue también importante para Díaz Gallardo, que reconoció que para el boxeo santiagueño se abren puertas de cara al futuro.

"Estoy muy conforme con mi balance en Los Ángles y también porque se están abriendo proyectos muy imporantes para los boxeadores de Santiago del Estero. Posiblemente podamos traer chicos que serán evaluados antes de venir a Los Ángeles", anticipó el campeón.