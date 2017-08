"Sé de quién se trata y tengo miedo por mi vida, me puede matar"

Fotos JUICIO. La docente fue notificada sobre el inicio del debate oral el 4, 5 y 6 de septiembre.

Andrea, una docente que fue víctima de graves episodios de violencia, fue notificada por la Justicia de que su pareja será sometida a juicio. Lejos de alegrarse, la joven mujer teme que el imputado cumpla con lo que una vez le prometió y la mate.

Por más de 7 años, la educadora caminó los pasillos de Tribunales donde expuso las 9 denuncia que realizó por más de 3 años que duró la relación y finalmente el 4, 5 y 6 de septiembre su ex pareja -el enfermero Jesús Adolfo Carol- será sentado en el banquillo de los acusados, imputado de homicidio en grado de tentativa y portación de arma de guerra.

La docente se presentó en la redacción de EL LIBERAL y dijo: "Pido que me protejan porque yo sé con quién estoy tratando. Hice 9 denuncias y nadie hizo nada hasta que me atacó a tiros y por fortuna no me mató", expresó Andrea.

Sobre el grave hecho que tuvo a su ex pareja tras las rejas por dos años y medio, la docente sostuvo que "los hechos de violencia eran constantes durante los 3 años de relación. Cansada de los malos tratos decidí irme de la casa cuando él se fue a una fiesta familiar en Salta, porque me tenía encerrada".

Más tarde continuó diciendo: "Cuando regresó y vio que de mi parte la postura de no retomar la relación estaba tomada, comenzó a seguirme, amenazarme con matar a mi madre, con violar a mi sobrina. Me paraba en la calle y me amenazaba con un arma que tenía que se la había dado un policía de apellido Chazarreta".

A quemarropa

"En una oportunidad, me llevó hasta el monte, y dentro de un auto me golpeó. Me decía que iba a matarme. Me dejó volver a mi casa porque yo le dije que si me pasaba algo era él el culpable", expresó la educadora, quien reveló que el episodio más grave ocurrió el día 17 de septiembre del año 2010.

Andrea expresó que "ese día yo andaba en las comisarías a donde había hecho las denuncias recolectando las constancias para presentarlas en la Oficina de Violencia de Género. Caminaba por la Solís y Castiglione cuando comencé a escuchar ruidos. Nunca imaginé que eran disparos". En medio de una crisis de llanto, Andrea contó que antes de ser atacada, Carol la llamó por última vez y le dijo que quería despedirse. "Al parecer él ya me andaba siguiendo y como no le contesté el teléfono me disparó".

"Sentí un ardor en la mano, me miré y tenía sangre. Casi en simultáneo algo caliente golpeó mi pierna, quise seguir caminando pero ya no podía. Me arrastré hasta que alguien me ayudó. Él tiró el arma y huyó", expresó.

El enfermero permaneció prófugo por varios meses hasta que se entregó. "Se presentó en la policía, pero no estuvo preso de inmediato. Lo internaron en una clínica psiquiátrica aduciendo que tenía problemas mentales. Siendo así ahora actualmente trabaja en una UPA del Bº Independencia y si realmente está mal representa un peligro para la salud", remarcó.

Carol estuvo detenido por dos años y medio y salió en libertad. Próximamente será notificado del inicio del juicio y Andrea teme por su reacción. "Yo sé con quién estoy tratando y por eso pido ayuda", finalizó.