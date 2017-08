María Eugenia Vidal a Brancatelli: "Sí, me enojé, hice lo que sentí"

Hoy 09:08 -

Fue uno de los momentos televisivos más comentados de la semana pasada, e inclusive llegó a especularse con sus efectos en los resultados de las PASO. La reacción de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ante los cuestonamientos del panelista de Intratables, Diego Brancatelli, tuvo una repercusión que se extendió durante días y este martes por la noche los protagonistas del episodio tuvieron su reencuentro en vivo.

"Después de lo que pasó ese día y todo lo que te dije, tenía que volver a dar la cara", comenzó Vidal al comentar que sus hijos le reprocharon su ausencia en la cena de esta noche en su vivienda de la base militar de Morón.

Vidal aclaró que nunca supo qué es lo que iba a ocurrir en el programa, a raíz de la acusación de la jefa de redes sociales del kirchnerismo, quién publicó en su cuenta de Twitter: "Brancatelli es de ellos, déjense de joder", deslizando una presunta "traición" del periodista que apoya abiertamente al gobierno anterior. "Hace 5 años que vengo a este programa y nunca supe qué me iban a preguntar, y de la misma manera vine el jueves pasado", resaltó la mandataria bonaerense.

Yo no creo en un personaje, creo que uno debe ser como es porque el personaje al final te termina comiendo. Lo he visto en muchos políticos

Sobre aquel momento que se viralizó en las redes y se comentó durante días, indicó: "Sí, me enojé, hice lo que sentí y fue lo que transmití. Yo trato de ser en cámara como soy en la vida, y en la política como soy en la vida. Nunca imaginé que iba a tener tanta repercusión".

Tras aquella reacción, Brancatelli sostuvo que Vidal había montado un "acting" para las cámaras. Al respecto, la gobernadora subrayó: "Yo no creo en un personaje, creo que uno debe ser como es porque sostener un personaje es agotador. Al final te termina comiendo, lo he visto en muchos políticos y no quiero que eso me pase. Me muestro como soy y creo que la gente necesita eso".

Minutos después se repitió la situación y llegó el momento de la participación de Brancatelli. El periodista preguntó por qué Cambiemos perdió en Pilar y Quilmes, dos distritos del Conurbano en donde el oficialismo había logrado desplazar al PJ. La gobernadora, esta vez en su tono habitual, le recordó al panelista que "a la elección hay que mostrarla completa, porque son 135 municipios y en 101 ganó Cambiemos, por lo cual hay muchos que no están gobernados por nosotros y de todos modos ganamos. En esos dos lugares iremos a ver qué pasó, qué falta y qué podemos mejorar a nivel provincial o nacional y escuchar más".