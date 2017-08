Sorprendieron al flamante campeón

18/08/2017 - El martes pasado se puso en marcha el Torneo Clausura del Interprensa, denominado “Nacional- Express”, que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero. La gran sorpresa de la primera fecha fue la dura derrota de Radio Nacional/Fantástica (campeón del Apertura al ganar todos sus cotejos), a manos de Radio Mitre, que se tomó revancha de la semifinal del certamen anterior y lo goleó por 4 a 0. En tanto, Cable Express venció a El Liberal por 2 a 1. El mismo resultado se registró en el triunfo de Noti Express sobre Prensa Santiago. El único empate de la jornada fue el 1 a 1 entre Radio Panorama y Radio Express. El martes 22 de agosto se jugará la segunda fecha, en las canchas de la Asociación, con estos partidos: El Liberal vs. Prensa Santiago, Radio Express vs. Radio Mitre, Radio Panorama vs. Cable Express y Noti Express vs. Radio Nacional/Fantástica.l