FÚNEBRES | 18 de Agosto de 2017

Fallecimientos

- Darío Marcelo Molina

- Sabina Eloísa Bonahora

- José Pío Buena

- Freyes Eligio Leguizamón

- José Adrián Suárez (La Banda)

- Mario Tristán Gómez (La Banda)

- Nolasco Pedro Barraza (Los Quiroga)

Sepelios Participaciones

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su cuñado Raúl Carlos Castro (Coco), sus sobrinos Liliana Elizabeth (Lilí), Fernando, Raúl Hector (Tito) Castro y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Los amigos de su hijo Carlos, de la Asoc. Mutual Estero del Plata, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oración en su memoria.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Amigos de su hijo Carlitos: Camilio Graziani y flia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oración en su memoria.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (Pituta) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Sus nietos Gustavo Zavalía y María Mercedes Benavente, junto a sus hijos Gustavo, Francisco y Agustín participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz y ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (Pituta) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Marta Ducca de Fraguas, sus hijos Marta María, María Alejandra, María Florencia, Fernando y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Sus compañeros del área de estadística del Poder Judicial de su sobrino Francisco Argañaraz, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Bienaventurados lo buenos porque ellos verán el rostro de Dios. Queridos familiares de Pituta: siendo niña conocí a toda la familia en la 25 de Mayo. Posteriormente al trasladarse cerca de la placita de Ia Diego de Rojas nos hicimos amigos de toda la familia: Clemencia, Lidia, Negrita, Pituta, Pilo, Carlos, todos bellísimas personas con un detalle que creció y vivió en mí toda la vida, porque tomé su ejemplo: aún ahora recuerdo el amor con que hacían pasear a la mamá, Piputa y Lidia ó Carlos y Pilo. La llevaban del brazo con un amor infinito que luego tomé como modo de vida para hacer lo mismo con mi madre, a quien amé y amo como ellos amaron a la suya. De todas las tías quedan los recuerdos y las enseñanzas que les dieron: amor, solidaridad, no sólo con su familia sino, y especialmente en la Pía Unión de San Francisco. Reciban mi sentido pésame y un abrazo fraterno. Pituta ya descansa en paz. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Marta Ducca, Alicia Leoni, Martita Rojas de Castiglione, Margarita Zain Fernandez, Betty Cerro, Liliana Elkin y Marcela Pinto de Tragant paticipan el fallecimiento de la tía de su amiga Susana y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (Pituta) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Esa T. Feijóo de Argañarás, sus hijos Jorge, Manuel, Raúl Alberto, Manuel Alfonso y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y piden oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BONAHORA, SAVINA ELOÍSA (Royi)(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor. Su hijo Gustavo, hija política Inés, nietas Soledad y Sofía participann con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en P. L. Gallo 330 sala 2 y seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BONAHORA, SAVINA ELOÍSA (Royi)(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Madre, estarás para siempre en nuestra memoria. Descansa en paz. Su hija Yoli, hijo político Petiso, y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma. Sus restos son velados en P.L. Gallo 330 sala 2 y seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

BONAHORA, SAVINA ELOÍSA (Royi)(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Madre descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Su hijo Rody, hija política Viviana Paz, participan con profundo dolor swu fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos son velados en P. L. Gallo 330 sala 2 y seran sepultadoss hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

BONAHORA, SAVINA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Sus hijos Sheshe, Rodi, Yoli, h. pol. Ines, Viviana, Petiso, nietos, bisn. y demás famil. part. su fall. Sus restos serán inhum. en cem. La Piedad hs 9 casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.R.L.

BONAHORA, SAVINA ELOÍSA (Royi)(q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Se acabó este recorrido por este mundo, nos has dejado desolados y llenos de dolor. Con el consuelo de que empiezas una nueva vida al lado del Señor. Te amamos abuelita, descansa en paz. Sus nietas Soledad y Sofia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en P. L. Gallo 330 sala 2 y seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Rogamos por la paz de su alma.

BONAHORA, SAVINA E. (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. José Gubaira y flia y María Eugenia Gubaira y flia. participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Gustavo.

BONAHORA, SAVINA E. (Royi) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Cuñada de su hijo Gustavo; Carmen, su esposo Víctor y sus sobrinos Nicolás Manuel e Yriz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en P. L. Gallo 330 sala 2 y serán sepultados en el cementerio La Piedad.

BONAHORA, SAVINA E. (Royi) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos Sus consuegros Beatriz y Pequeño Cardozo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados en P. L. Gallo 330 sala 2 y serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Rogamos por su alma.

BONAHORA, SAVINA E. (Royi) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Cuñado de su hijo Gustavo; Ricardo, su esposa Susana y sus hijos Fernando, Virginia y Martin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en P. L. Gallo 330 sala 2 y serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

BONAHORA, SAVINA E. (Royi) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Colegas y amigos de su hijo Gustavo; César, José y Rafael Manzur con sus respectivas flias., Armando Santillan y Eduardo Mafud Cheein, participan con profundo pesar el fallecimiento de su Sra. madre. Ruegan oraciones en su memoria.

BONAHORA, SAVINA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. La comisión directiva del Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre del Sr. Jorge Gramajo, empleado de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

BONAHORA, SAVINA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Personal del Colegio de Médicos y del Club Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su compañero de trabajo Jorge Gramajo. Ruega oraciones en su memoria.

BONAHORA, SAVINA E. (Royi) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Los compañeros y amigos de su hijo Jorge del Colegio de Médicos; Vivi, Graciela, Magalí, Sarita, Sandra Alegre, Euge, Claudia, José, Jorge Rafael, Martin y Javier, participan con profundo dolor la partida de su mamá y lo acompañan en este duro momento.

DÍAZ, NÉSTOR HUMBERTO (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Andrés Arias Paz y Rita Murillo, participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo César Díaz. Ruegan una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ, ANTERO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Señor me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. Acompañan con profundo dolor el personal del C.E.I.J.A. Caminemos juntos, el fallecimiento del padre de nuestra compañera Patricia Domínguez.

HERRERA CONTRERAS, NOEMÍ (MOÑY) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 14/8/17|. Hijos de Emma Argañaraz Alcorta. Javier Barrera Nicholson y flia y Paula Barrera Nicholson y flia, participan con dolor el fallecimiento de la querida Moñy. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Sus hijos Rafael, Rubén y Fanny. Sus hijos Sara y Eduardo. Sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta de la Barranca. Cob. IOSEP. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162 -TEL. 421-9787.

LEGUIZAMÓN, REYES ELIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Sus hijos Marcos, Daniela, Carlos, Adriana, h. políticos Ricardo, Sandra, sus nietos Babi, Rocio, Ivana, Gustavo, Ariana, Carlos, Cristian, Natali, Noelia, Romina, Emanuel, Hernan, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Vuelta de la Barranca. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162 -TEL. 421-9787.

LEGUIZAMÓN, REYES ELIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Su hermano Leguizamón Felipe Ubaldo y su esposa Elena, sus sobrinos Pablo, Gaby, Mati, José, Maira, Mariano y Lucy, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Que el Señor la reciba en sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin. Los amigos de sus hijos de Suncho Corral. Gustavo Hauteberque y flia, y Héctor Hauteberque y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Acompañando a toda su familia en este doloroso trance.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Bienaventurados los humildes de corazón porque de ellos es el reino de los cielos. Sus amigos Esther Hallak e hijos acompañan en el dolor a sus apreciados hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Beatriz Azar, Graciela y Gabriela Azar y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MOLINA, DARÍO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Señor lo has mirando a sus ojos, siente has dicho su nombre y brille para él la luz que no tiene fin y descanses en paz. Su esposa Norma, sus hijos e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MOLINA, DARÍO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Su esposa Norma del Valle Ponce, sus hijos Daniel, Sergio, Luca, Marcela, Laura, Gaby, nietos y demas familiares part. su fallec. y sus restos fueron inhum. en el cem. Parque de la Paz. Serv, Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MOLINA, DARÍO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Sus hijos Lucas y Ariana, nietas Guillermina y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MOLINA, DARÍO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Campeón eres un ser especial, buen padre, abuelo y amigo. Te recordaremos mirando al Cielo, siguiendo el vuelo de los aviones, también buscando a Dios. Sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la paz.

MOLINA, DARÍO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Descanse en paz don Kuky; Flias. Petros Salto y Trejo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLINA, DARÍO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al reino de los bienaventurados. Tu cuñada y comadre Teresa, tu ahijado Kikino, tu sobrinos Rubén y Benjamín. Se ruega una oración en su querida memoria.

MOLINA, DARÍO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Su ahijado Walter A. Molina y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLINA, DARÍO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Su cuñada Cachy y sus hijos y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUSSIN DE RESNICOF, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció en Quitilipi -Chaco el 13/8/17|. El consejo directivo, asociados y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con pesar el fallecimiento de la madre de la farmaceutica Nora Resnicoff y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Sus primos Mario Enrique Anna y María Esther Anna con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su hijo Álvaro y a sus nietos. Elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí... Estoy en el recuerdo y en el corazón de todos ustedes. Sus primos Chiny, Ruben, Peladín, y Pichon Cura te recordaremos siempre. Descansa en paz.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Su primo Lucio M. Palacios, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Que descanses en paz amiga; Kike Carabajal y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Que descanses en paz hermana querida, tu amigo que nunca te olvida, Lucho Taboada y flia.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá. Tus amigos que te llevan en el corazón; Sandra Juárez y Gustavo Murad Guimard participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos. Tus amigas de toda la vida; Marta Cesoni y flia. Diana Giménez y flia., Marina Giménez y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Querida Cristina, te despedimos con mucho dolor y acompañamos y pedimos bendiciones para nuestro querido Alvarito e hijos. José y Esther.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Muy apenados y rogando al Altísimo por su alma, la despiden sus vecinos de calle Rivadavia; Flias. Correa, Trungelliti, Alaniz, Mirandou, y Vercelli, acompañan a su hijo Alvaro y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Cristy querida; siempre vas a estar en mi corazón, en mis oraciones y en mi pensamiento, más que prima fuiste mi hermana, un privilegio que hayas sido parte de mi vida, te quiero con toda el alma, hasta nuestro reencuentro, tu prima Elsa Noemí Cura, participa con profundo dolor su desaparición física y ruega oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Marta Figueroa de Abdala e hijos lamentan el fallecimiento de la querida Cristina y acompañan a su familia en el dolor rogando oraciones a su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Querida Cristina: siempre te recordaremos con cariño. La familia de Enrique Nasif Saber: Adela, Silvina, Fernando, Germán y su familia política lamentan la irrreparable pérdida y acompañan a su familia en este dolor.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Que Dios te dé en el Cielo todo el amor que vos nos diste en la tierra. María G. de Wede y flia, participan con inmenso dolor su fallecimiento, acompañan a su familia.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Querida amiga te recordaremos con gran cariño. Elizabeth Saad, Graciela Sarmiento, Dora Llapur y María Inés Chara, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Javier Barrera Nicholson, Magalí S. Zerda y sus hijas Emma, Agueda y Ernesthina Barrera Nicholson, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Alvaro y Raul en este momento de dolor. Ya brille para ella la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Raúl Alberto Ledesma y su hermana Carmen Lelia Ledesma, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Álvaro Eduardo. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamas". Irma Rea de Taboada, sus hijos Daniel, Mónica y Alejandra Taboada y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Guardaremos en nuestro corazón su alegría y su calidez. Rogamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Los momentos que vivimos juntas son mi único consuelo, mi única prueba de que tuve una amistad tan maravillosa como la tuya. Nunca podré reemplazarte y en mi corazón siempre habrá un lugar muy especial en donde guardaré tu recuerdo. Siempre vivirás en mí. Noemí Salazar y familia acompañan a su hijo Álvaro, sus amadas nietas y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Olga de Rafael, José, Achwak y Toni Rafael participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga. Ruegan una oracion en su memoria.

SANTILLÁN, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomision de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento de su socia.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confio en tu palabra. Sus hijos Mario y Ana Maria, nietos Alejandro, Maria del Valle y Ana Maria, bisnietos Ramiro, Belen, Pilar, Valentina, Elunei y Baltazar, sus fieles compañeras Valle y Nancy participan con gran dolor su partida. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Madre, queda en nosotros tu inmenso amor y enseñanza de valores de honestidad, descansa en paz y dale para Ti la luz que no tiene fin. Sus hijos Mario, René y respectivas flias, sus restos serán inhum. cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Querida abuela. Queda en nosotros los mejores recuerdos y tu inmenso cariño. Su nieta Ana Maria, esposo Germán y bisnietos Valentina y Baltazar, participan con gran dolor su partida.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Vivirás por siempre en el recuerdo y la oración. Su nieta María del Valle, nieto político Humberto, participan con gran dolor su partida. Que su alma descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Sus nietos Cecilia y Carlos; René y Angela, Patricia y David y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su quierida memoria.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Te has convertido en un ángel, seguramente estamos al lado de tu prima Chicha, iluminando el camino delos que quedamos extrañándola. participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus sobrinos flia. Fili y su prima hermana Alicia.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Helvecia Leguizamón, Liliana y Reinaldo Vega participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. César Castillo participa con profuno pesar el fallecimiento de la mamá de su amigo René. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Que su alma vuele libre como los sueños. Heidi Rótulo de Arnedo, sus hijos y sus respectivas familias acompañan a la familia Salto ante la desaparición física de su querida madre Pacha. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Mario Tenti y familia participa el fallecimiento de la mamá de su amigo y colega René Salto. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Nuevo Básquet Amateur Santiagueño participa el fallecimiento de la Sra. madre del árbitro Rene Salto.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confío en tu palabra". María del Valle, Luis Enrique Sgoifo participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. José Alberto Coronel y flia., Mario Gómez y flia participan con dolor el fallecimiento de la mamá de sus dilectos amigos René y Marito. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TOLOZA, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su hijo Aldo, su esposa y sus nietos Erica, Tucho, Mely, Gordi, Iara y Jere participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

UEQUÍN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/8/17|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra". Ida de Nader y familia participan del fallecimiento de su primo Eduardo y ruegan al Señor lo reciba en su morada en paz. Ruegan oraciones en su memoria.

UEQUÍN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/8/17|. Houda Arja de Zemán, sus hijos Marcia y Martin; Claudia , Sandra y Juan y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimento de su querido tío Eduardo. Elevan oraciones en su memoria.

UEQUÍN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/8/17|. Rodolfo Uequín y señora, sus hijos Karina, Rodolfo, Jorge y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ÁLVAREZ, LAIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Su hijo Carlos Díaz, sus hijos políticos Nora Serrano y Daniel Gómez, su hermana política Lia Diaz, sus nietos Irina y Elina Diaz Serrano y Daniela, Veronica y Milton Gómez, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Roque (Villa Zanjón), al cumplirse nueve dias de su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

BAIUTTI, SILVIA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 18/8/14|. "Te extrañamos con el alma, descansa en paz dulce mujer". Su madre, hermana y demás familiares, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Iglesia La Merced, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

CARABAJAL, NILDA REBECA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/15|. Con la fe que el Señor ya te recibió en su casa, tus hermanas y sobrinos que nunca te olvidan, rezarán en tu memoria en la santa misa que se oficiará en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

IÑÍGUEZ, CINTIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. A 3 meses de su partida al Reino del Señor, Guada continúas viva en el sonrisa de tus hijos, en el corazon de tus padres y de toda tu familia que te ama. Descansa en paz mi Niña. Tu mama Irma, Cristina, Ale y tu papi Muca Iñiguez y tu madrina Noemí Iniguez y demás familiares, invitan a la misa hoy a las a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica.

MOYA DE SALVATIERRA, ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/16|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplise 1 año de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SARACO DE ÁVILA SILVETTI, ALINA EBE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/10|. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José, barrio Belgrano, al cumplirse siete años de su fallecimiento.

VÉLIZ DE CEPEDA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/13|. A cuatro años de su ausencia física, continúa viva en la sonrisa de nuestros corazones. "Que brille para ti la luz eterna que no tiene fin". Su esposo Ricardo Antonio, su hijo Omar Cepeda, su hija política María de las Mercedes, sus nietos Maximiliano Gabriel y Celena Sofie Cepeda invitan hoy a la misa en la iglesia Catedral a las 20.30 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

MIEREZ, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Su hijo José, sus sobrinos Silvia, Héctor y Camila y demás familiaresy amigos, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento la recuerdan con mucho amor.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GÓMEZ, MARIO TRISTÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Su esposa Eufemia Salto, hijos, Maria, Miriam, Analia, Carolina y Agustin, hijos pol. nietos y demas fliares. sus restos son velados en Monteagudo 361, Villa Suaya, La Banda y serán inhum. a las 16 hs. en el cementerio La Misericordia. C. D. Monteagudo 1361.Bº Villa Suaya. L.Bda. SEPELIO SANTIAGO.

SUÁREZ, JOSÉ ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Sus padres Adriana del Carmen, José Emilio, hermanos, su esposa Natalia, hijos Lautaro, Bruno y Alma, abuelos Marta y Lucinda, tios, primos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Norcem. SEPELIO SANTIAGO.

SUÁREZ, JOSÉ ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Colegas de la Esc. N° 226 Francisco de Aguirre acompañan en su dolor a la docente Carolina Suárez, por el fallecimiento de su primo, Adrián Suárez.

Invitación a Misa

ADUR, RAMÓN JORGE FERNANDO (TURCO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/13|. "Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del Cielo tiene su hora..." A cuatro años de su ausencia física nos reuniremos para agradecer a Dios haberlo puesto en nuestro camino y habernos permitido recibir parte del amor y alegría que repartió entre toda su familia y amigos. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Interior

Sepelios Participaciones

BARRAZA, NOLASCO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Sus hijos Raúl, Magdalena, Sonia, Fabiana y Betiana, h. pol. Carmen, Juan Carlos, Gustavo, Raul, nietos y bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Los Quiroga. EMPRESA SANTIAGO.

BUENA, JOSÉ PÍO (q.e.p.d.) Fallció el 17/8/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno. Su hermana Coqui Buena de Muratore, su esposo Miguel Angel, sobrinos Exequiel, Fiorella y Ginette e hijos politicos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ELVIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Vivirás siempre en mi corazón. Su madre Felisa Ibarra de Ledesma, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de Suncho Corral.

LEDESMA, ELVIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Su hermana Azucena Ledesma, su esposo Leopoldo López y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LEDESMA, ELVIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Sus sobrinos Martin, Olga, Rita, Horacio, Elena, Enzo, Nahuel, Marcia, Maria Eva y Fatima, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Los compañeros y amigos de su hija Claudia Sabater: César, Héctor, Cristian, Dany, Luky, Rene, Gustavo, Pablo, Marisa, Clara, Pili, Patricia, Susy, Tere, Mario, participan con dolor el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Claudio Fabrizio Avila: Fernando, Roxana Avila y Dolores Carrizo de Avila, acompañan en este momento a Transito, Claudia y Guadalupe. Ruega por la paz de Lito y toda su familia.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. La comision directiva, socios y colaboradores de ACELA (Asistencia al Celiaco de la Argentina) Filial Sgo. del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano politico de la socia y fundadora Sra. Reina Palavecino de Villavicencio. Se ruega una oración en su memoria.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Mario Roberto Bejarano y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Transito Palavecino y a sus hijas en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Termas de Río Hondo.

VÁSQUEZ, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|.

Pedro "Chocho" Albarenga, participa con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo. Acompaña a su familia en tan doloroso momento y ruega una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Añatuya.