Fotos El rugby santiagueño tendrá muchas definiciones

18/08/2017 -

Un fin de semana largo atrapante vivirá nuestro rugby, ya que tanto en el Torneo Súper X Copa Secco, como en el Regional del NOA y el Regional Juvenil, habrá partidos clave pensando en las etapas definitorias de cada uno de los certámenes. La acción comenzará mañana con la disputa de la última fecha de la fase clasificatoria del Torneo Súper X, con partidos que terminarán de definir los clasificados a cuartos de final y los cruces que tendrá esa instancia. Con Old Lions y Lawn Tennis, punteros de cada zona, ya clasificados directamente a semifinales, el interés estará centrado especialmente en la Zona A, en la que aún debe definirse un lugar. En ese sentido, los choque entre Añatuya - Clodomira y Santiago Rugby-Old Lions serán de gran interés. Añatuya ya es segundo y la incógnita es conocer al tercero, ya que llegaron a esta última fecha igualados en 10 puntos Clodomira, Santiago Rugby y Unse, que tendrá fecha libre. Por la Zona B todo está mucho más claro, ya que con Lawn Tennis en lo más alto, casi con seguridad Club de Amigos, que recibirá a Loreto, será segundo y Olímpico, que espera por Sanavirones, será el tercero. El domingo y por el Regional del NOA, el plato fuerte estará en Avda. Costanera y Pastor Mujica, en donde Old Lions recibirá a Tiro Federal de Salta por la Zona Promoción, con la obligación de ganar y tratar de sacar punto bonus para escalar en la tabla y asegurarse un lugar en la lucha por el ascenso. Mientras tanto Santiago Rugby visitará a Cardenales en un choque durísimo en el que se jugará sus últimas chances. La actividad se cerrará el lunes con el duelo entre Santiago Lawn Tennis y Natación por el Top 10, en el que los rojiblancos intentarán tener su primera alegría en la segunda fase del certamen. Programa completo Este es el cronograma completo para este fin de semana: Torneo Súper X. Sábado 16: Añatuya vs. Clodomira; Santiago Rugby vs. Old Lions; Club de Amigos vs. Loreto y Olímpico vs. Sanavirones. Regional del NOA. Sábado: Old Lions vs. Tiro Federal y Cardenales vs. Santiago Rugby. Domingo: Santiago Lawn Tennis vs. Natación y Gimnasia (todos a las 14.15 en Intermedia y 16 en Primera). Regional Juvenil. Sábado: Old Lions vs. Jockey de Salta (15.00 en M17 y M19 Juvenil Local. Club de Amigos vs. Loreto (Sábado 14.30) Encuentro Infantil de Desarrollo: Sábado desde las 14.30 en Las Termas de Río Hondo.