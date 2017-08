El bandeño Rubén Santillán y la santiagueña Liliana Fernández dijeron: "Quieren que vivamos con miedo"

Fotos CONTUNDENTES "En la calle se ve todo normal, pero la gente está preocupada", contó Rubén. "Fue un gran susto", dijo Liliana (abajo).

Rubén Santillán, bandeño, y Liliana Fernández, santiagueña, residentes en Madrid y en Barcelona, respectivamente, brindaron su testimonio a EL LIBERAL sobre el cruento atentado.

A pesar de estar a casi 700 kilómetros del lugar en el que sucedió el ataque terrorista, Madrid prendió las alarmas y en este momento ascendería a nivel 4 su alerta antiterrorista, al igual que en la ciudad de Barcelona, epicentro del sanguinario episodio que dejó al menos 13 muertos y más de 100 heridos.

Santillán es un bandeño radicado en la capital española hace 26 años, y en diálogo con EL LIBERAL contó cómo tomaron la noticia de Barcelona.

"En la calle se ve todo normal. De todas formas, la gente está preocupada", contó al tiempo que agregó: "La alerta es máxima ya que piensan que Madrid es la capital y tiene muchas posibilidades de que realicen un atentado aquí".

Por estas horas, la vida en la capital se desarrolla con normalidad, aunque Santillán comentó: "La verdad es que estamos en alerta desde hace bastante tiempo. Desde lo ocurrido en Bruselas el año pasado en marzo de 2016".

Liliana, en shock

Por su parte, la santiagueña Liliana Fernández, quien desde hace 16 años vive en España, resaltó a EL LIBERAL: "Todos estamos bien, pero fue un gran susto". Fernández, quien vivió un tiempo en Zaragoza, luego en Granada y, desde comienzos de este año, reside en Barcelona, enfatizó: "Nos han dicho que no salgamos de casa".

"Cuando me enteré de la noticia me quedé en shock porque estaba trabajando, pero mi marido está de vacaciones y me asusté porque él no estaba en casa", aseguró Liliana.

Recordó que eligió radicarse en Barcelona porque "es una ciudad preciosa, con mucha vida. Vive gente de todas partes del mundo porque tiene un buen clima y es muy alternativa. A mí me encanta".

"Barcelona es una ciudad muy cosmopolita, hay gente de todas partes del mundo, muchísimos turistas que vienen de fiesta, porque Barcelona tiene todo, tiene mar, montaña y mucha fiesta", describió.

"Por eso, indicó, sabía que estaba en la mira de los terroristas, y un atentado así no puedes prevenir, es muy complicado. Hay muchísima policía vestida de paisanos pero esto no se puede evitar", reflexionó.