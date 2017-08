Presentarán esta noche el libro "22 sátiras en su salsa" en la Unse

18/08/2017 -

El escritor santiagueño Víctor Hugo Paz García presenta su libro "22 sátiras en su salsa". El acto se efectuará hoy a las 20 en el salón anexo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, sito en Belgrano (S) 1912.

La obra será analizada por el autor y lo acompañarán la presidenta de la Sade, Lic. Sandra López Paz y la Lic. Susana Ponce Faila.

En estas veintidós sátiras, Paz García no se priva de criticar agudamente los más punzantes temas de actualidad: la justicia, la pobreza, las creencias religiosas, el amor, el ego etc. La intención, más allá de pensar con actitud positiva y crítica las diferentes circunstancias, engloba también un afán lúdico y algunas veces humorístico. La picaresca no es ajena a esta obra distinta, que apela a la conciencia además del entretenimiento y la diversión.

Víctor Hugo Paz García es autor además de libros de aforismos, cuentos y poemas.