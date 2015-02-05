CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Agosto 2017

A LAS 20.30 MARLEY PRESENTA

Hoy 21:46 -

CANAL 7

10.45 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. DR.DOLITTLE 3

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

17.15 CINE. EL HOMBRE ARAÑA 3

19.30 APP -ACERCAMOS PASADO Y PRESENTE

20.30 MARLEY PRESENTA

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

(CONTINUACIÓN)

00.00 LÍNEA DE TIEMPO

01.00 GRAVEDAD CERO

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS SÁBADO

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 POLÉMICA EN EL BAR REP

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 ALERTA COBRA

17.00 20 EN 200, BICENTENARIO DEL CRUCE DE LOS ANDES

18.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 LILI LA BRUJITA, EL DRAGÓN Y EL LIBRO MÁGICO

EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

13.00 CUESTIÓN DE PESO

14.30 CINE 13

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL14

11.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. SARMIENTO

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SGO.PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 POLIFONIA

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY


PELÍCULAS

CINEMAX

07.22 VACAS VAQUERAS

08.52 LOS FANTASMAS DE SCROOGE

10.43 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

13.07 TIERRA DE OSOS

14.53 HERMOSAS CRIATURAS

17.26 EL SECRETO DE ADALINE

19.38 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

22.00 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 3)

08.50 ALF (TEMPORADA 3)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 4)

10.34 ALF (TEMPORADA 4)

11.00 EL CHICO DE LA BURBUJA

12.31 DUELO DE TITANES

14.37 EN LA LÍNEA DE FUEGO

17.01 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

19.00 INFIERNO ROJO

21.00 GOLPE FULMINANTE

22.42 FURIA SALVAJE

TNT

07.54 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS

09.48 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

12.47 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO

15.24 LA ROCA

17.58 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

20.04 MONSTERS UNIVERSITY

22.00 DJANGO SIN CADENAS

01.11 CON AIR

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TEPT

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, ALIMAÑA

11.00 HOUSE M.D., APUESTO EL RESTO

12.00 HOUSE M.D., EL SUENO DE LOS JUSTOS

13.05 AMOR ETERNO

15.10 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS

17.30 ¿CONOCES A JOE BLACK?

21.00 LA TEORÍA DEL TODO

23.30 CUESTIÓN DE TIEMPO

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TEPT

03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, ALIMAÑA

STUDIO UNIVERSAL

10.35 EL GALLO QUIQUIRIQUI

12.15 RUSTY EL CABALLERO ROBOT

14.05 DESAFIANDO LAS PROFUNDIDADES

15.55 FULLSCREEN

16.25 CLOVERFIELD. MONSTRUO

18.05 CUARENTENA

20.00 EL PARTIDO

21.55 SI TUVIERA ALAS

23.50 EL PARTIDO

01.45 EL ATENTADO

A DÓNDE IR

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO” CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA, “DEMI” Y ARTISTAS INVITADOS.

+DOMINGO, A LAS 21.30, LA FIESTA DEL VIOLINERO, CON NÉSTOR GARNICA, DÚO COPLANACU, ORELLANA-LUCCA Y MUCHOS ARTISTAS MÁS.

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+SÁBADO 19, A LA MEDIANOCHE, “MEMORIA ATARI ESTACIÓN EXPERIMENTAL” (TUCUMÁN).

CENTRO RECREATIVO DE LA BANDA

(AVDA. BESARES Y ALBERDI)

+SÁBADO 19, LA PEÑA DE “DEMI” CARABAJAL, CON “PETECO”, ERNESTO GUEVARA, ENRIQUE MARQUETTI, METACHANGO, ULTRAVIOLETA, LOS HERMANOS HERRERA, LA BANDA DEL RÍO SALÍ.

+DOMINGO 20, DÚO VISLUMBRE, BRUNO ARIAS, DE NOSOTROS, LOS LUGONES, LA COOPERATIVA CULTURAL, LAGARTOS DUB.

SIXTO

(AVDA. BELGRANO (2) 1992)

+DOMINGO 20, A LAS 22.30, “LOS SUÁREZ”, SANTIAGO, “CHINGOLO” Y PAULA. INVITADO ESPECIAL: MIGUI CÁCERES.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL ERNESTO DÍAZ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO OCTUBRE Y FUE FUNDADOR DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO BAMBOLÉ.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

19/08-21/08 -14:45 (Cast) 17.00 (Cast)

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL -23/08 -19.10 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 20/08- 21.30 (Subt) 00.20 (Subt)

EMOJI (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

19/08 -21/08-14:30 (Cast) 16.30 (Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN (ATP) HOY AL - 23/08-18.30 (Cast) 20.30 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLÁ (2D):

TERROR (+ 13 años)

HOY AL20/08 -22.30 (Subt) 00.30 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

19/08 -20/08-15:00 (Cast) 17.30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:15 (Cast) 00:15

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN 19/08-al 21/08- 14:30 (Cast) 17.15 (Cast)

MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL -23/08 19.40 (Cast)

DUNKERQUE (2D):

DRAMA (+ 13 años)

HOY AL 20/08 -22 (Subt) 00.10 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

19/08 -20/08-15:00 (Cast) 17.30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30 (Cast) 00:50

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LA AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS ESTRENO Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 12:30 - 15:10 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)

17.00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

Martes y miércoles $65

LA CORDILLERA ESTRENO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20.30 - 22:40 (TODOS LOS DIAS) Martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 14.00 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)

18.30 - 19:00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 13.00 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)

18.00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EL FÚTBOL Y YO ATP C/LEYENDA

CASTELLANO 2D 23.00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13 años con reserva

CASTELLANO 2D 22.20 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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