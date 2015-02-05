CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Agosto 2017
A LAS 20.30 MARLEY PRESENTA
Por El Liberal
Hoy 21:46 -
CANAL 7
10.45 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. DR.DOLITTLE 3
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
17.15 CINE. EL HOMBRE ARAÑA 3
19.30 APP -ACERCAMOS PASADO Y PRESENTE
20.30 MARLEY PRESENTA
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
(CONTINUACIÓN)
00.00 LÍNEA DE TIEMPO
01.00 GRAVEDAD CERO
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS SÁBADO
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.30 POLÉMICA EN EL BAR REP
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 ALERTA COBRA
17.00 20 EN 200, BICENTENARIO DEL CRUCE DE LOS ANDES
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
18.00 LILI LA BRUJITA, EL DRAGÓN Y EL LIBRO MÁGICO
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
13.00 CUESTIÓN DE PESO
14.30 CINE 13
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. SARMIENTO
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SGO.PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 POLIFONIA
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
07.22 VACAS VAQUERAS
08.52 LOS FANTASMAS DE SCROOGE
10.43 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
13.07 TIERRA DE OSOS
14.53 HERMOSAS CRIATURAS
17.26 EL SECRETO DE ADALINE
19.38 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
22.00 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 3)
08.50 ALF (TEMPORADA 3)
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 4)
10.34 ALF (TEMPORADA 4)
11.00 EL CHICO DE LA BURBUJA
12.31 DUELO DE TITANES
14.37 EN LA LÍNEA DE FUEGO
17.01 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
19.00 INFIERNO ROJO
21.00 GOLPE FULMINANTE
22.42 FURIA SALVAJE
TNT
07.54 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS
09.48 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
12.47 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO
15.24 LA ROCA
17.58 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
20.04 MONSTERS UNIVERSITY
22.00 DJANGO SIN CADENAS
01.11 CON AIR
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TEPT
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, ALIMAÑA
11.00 HOUSE M.D., APUESTO EL RESTO
12.00 HOUSE M.D., EL SUENO DE LOS JUSTOS
13.05 AMOR ETERNO
15.10 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS
17.30 ¿CONOCES A JOE BLACK?
21.00 LA TEORÍA DEL TODO
23.30 CUESTIÓN DE TIEMPO
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TEPT
03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, ALIMAÑA
STUDIO UNIVERSAL
10.35 EL GALLO QUIQUIRIQUI
12.15 RUSTY EL CABALLERO ROBOT
14.05 DESAFIANDO LAS PROFUNDIDADES
15.55 FULLSCREEN
16.25 CLOVERFIELD. MONSTRUO
18.05 CUARENTENA
20.00 EL PARTIDO
21.55 SI TUVIERA ALAS
23.50 EL PARTIDO
01.45 EL ATENTADO
A DÓNDE IR
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO” CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA, “DEMI” Y ARTISTAS INVITADOS.
+DOMINGO, A LAS 21.30, LA FIESTA DEL VIOLINERO, CON NÉSTOR GARNICA, DÚO COPLANACU, ORELLANA-LUCCA Y MUCHOS ARTISTAS MÁS.
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+SÁBADO 19, A LA MEDIANOCHE, “MEMORIA ATARI ESTACIÓN EXPERIMENTAL” (TUCUMÁN).
CENTRO RECREATIVO DE LA BANDA
(AVDA. BESARES Y ALBERDI)
+SÁBADO 19, LA PEÑA DE “DEMI” CARABAJAL, CON “PETECO”, ERNESTO GUEVARA, ENRIQUE MARQUETTI, METACHANGO, ULTRAVIOLETA, LOS HERMANOS HERRERA, LA BANDA DEL RÍO SALÍ.
+DOMINGO 20, DÚO VISLUMBRE, BRUNO ARIAS, DE NOSOTROS, LOS LUGONES, LA COOPERATIVA CULTURAL, LAGARTOS DUB.
SIXTO
(AVDA. BELGRANO (2) 1992)
+DOMINGO 20, A LAS 22.30, “LOS SUÁREZ”, SANTIAGO, “CHINGOLO” Y PAULA. INVITADO ESPECIAL: MIGUI CÁCERES.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL ERNESTO DÍAZ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO OCTUBRE Y FUE FUNDADOR DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO BAMBOLÉ.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
19/08-21/08 -14:45 (Cast) 17.00 (Cast)
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL -23/08 -19.10 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 20/08- 21.30 (Subt) 00.20 (Subt)
EMOJI (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
19/08 -21/08-14:30 (Cast) 16.30 (Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN (ATP) HOY AL - 23/08-18.30 (Cast) 20.30 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLÁ (2D):
TERROR (+ 13 años)
HOY AL20/08 -22.30 (Subt) 00.30 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
19/08 -20/08-15:00 (Cast) 17.30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:15 (Cast) 00:15
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN 19/08-al 21/08- 14:30 (Cast) 17.15 (Cast)
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL -23/08 19.40 (Cast)
DUNKERQUE (2D):
DRAMA (+ 13 años)
HOY AL 20/08 -22 (Subt) 00.10 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
19/08 -20/08-15:00 (Cast) 17.30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30 (Cast) 00:50
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS ESTRENO Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 12:30 - 15:10 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)
17.00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
Martes y miércoles $65
LA CORDILLERA ESTRENO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20.30 - 22:40 (TODOS LOS DIAS) Martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 14.00 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)
18.30 - 19:00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 13.00 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)
18.00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EL FÚTBOL Y YO ATP C/LEYENDA
CASTELLANO 2D 23.00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13 años con reserva
CASTELLANO 2D 22.20 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65