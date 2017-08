"Miro a Santiago del Estero con esperanza y llevo buena voluntad"

Fotos CEREMONIA. El nuevo obispo auxiliar de Santiago asumirá su tarea pastoral el 2 de septiembre a las 20 en la Catedral Basílica.

19/08/2017 -

Luego de la proclamación del Evangelio se realizó la ordenación de monseñor Martínez Ossola, a cargo del obispo riojano monseñor Marcelo Colombo. Los presbíteros asistentes fueron Miguel La Civita, Carlos González, Raúl Llugdar, Roberto Queirolo, Gonzalo Llorente y Manuel Romero.

Al finalizar el ritual de la ordenación, se ofrendó al nuevo obispo un cuadro de un mártir riojano, un mate santiagueño y un poncho riojano.

"Tuve mi primer encuentro con Jesús en Córdoba. La vivencia de familia me dio los elementos para conocer a un cordobés que se hizo riojano, Enrique Angelelli, a quien conocimos en su pastoral, su propuesta nueva y tuve ese viento a una vida nueva", fueron las primeras palabras del Mons. Martínez Ossola.

"Ustedes pueblo, Iglesia de La Rioja, me fueron forjando. Mi corazón fue aprendiendo de ustedes, de la fortaleza e ímpetu de los jóvenes, de alegría y ternura de los niños. Ustedes me han formado, me han hecho. En todo lo que viví fui profundamente feliz y esto me permite mirar con esperanza a Santiago. Ahora es una misión, una tarea y bendición", dijo el obispo auxiliar de Santiago.

Y añadió emocionado: "Miro a Santiago del Estero con felicidad, me hicieron una recepción de fe muy linda en el encuentro de reflexión de agentes pastorales. Me recibieron con mucha alegría. Creo que el secreto de la vida sacerdotal es que somos portadores de Cristo, de alguien que nos ama y nos desborda de generosidad, riqueza y alegría; somos mensajeros de Dios".

"Miro a Santiago con esperanza. El miedo lo perdí, lo perdí la noche que me ordenaba diácono en Chilecito, donde tenía temor y me pregunté ¿no estaré haciendo la gran macana de mi vida? Y ahí mismo dije ‘Señor, me permitiste llegar hasta aquí, yo te prometo buena voluntad y no me dejes sin tu gracia’. Y aquí estoy. Lo mismo pienso para Santiago. Llevo buena voluntad. Voy a conocer su historia, quererla, siguiendo las enseñanzas de Angelelli, quien dijo que hay que seguir andando nomás", cerró el prelado.