Prosigue la fecha de la Afab

19/08/2017 -

En dos canchas, continuará hoy una nueva fecha del torneo que organiza la Asociación Femenina Amateur de Básquet (Afab).

En Coronel Borges se cumplirá la siguiente programación: 14.30, Atamisqui vs. Vélez; 15, La Unión vs. Villa Constantina; 16.30, Atamisqui vs. Coronel Suárez.

En cancha de Villa Mercedes se enfrentarán: a las 14, Locas x el Básquet vs. Huracán; 15.30, Herrera vs. Red Star; 16.45, Locas x el Básquet vs. Patagonia; 18, Herrera vs. Almirante Brown.