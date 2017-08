Cruces entre el Gobierno y productores por la importación de carne de cerdo de EE.UU.

Hoy 20:24 - El Gobierno salió a defender la apertura a la importación de carne de cerdo de los Estados Unidos, a pesar del rechazo de los productores locales que consideraron que con esta medida se “regaló” el mercado interno y que en vez de convertir al país en el “supermercado del mundo” se corre el riesgo de transformarlo en un “depósito”. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, afirmó que la autorización a los embarques de carne porcina proveniente de Estados Unidos “es positivo para la relación bilateral, para el mercado”. “Va a ingresar cerdo, o por lo menos va a estar habilitado, no sé cuánto va a entrar, el mercado va a estar abierto, pero desconozco la cifra”, admitió el funcionario. Por el contrario, la Federación Agraria Argentina (FAA) rechazó la decisión, a la que consideró “totalmente contradictoria” con la idea del presidente Mauricio Macri de que “Argentina pueda ser el supermercado del mundo”. “En este camino, en lugar de ser supermercado pasaremos a ser el depósito donde este país meta las cosas que no puede ubicar en otros lugares”, advirtió la entidad. Asimismo, el presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, Juan Uccelli, advirtió que el acuerdo pondrá en riesgo la producción local y aseguró que es algo que “nunca pasó” porque antes los “cambiaban por otro tipo de carne” y no, como en este caso, por limones. Además, explicó que Estados Unidos es “un gran emisor” del Síndrome disgenésico y respiratorio porcino, una enfermedad que, si ingresara a la Argentina, “sería desastroso” para el sector. “En la primera negociación que hubo, en Estados Unidos solicitaron la apertura para la importación de carne de cerdo, y del lado argentino, el ministro (de Producción, Francisco) Cabrera les dijo que sí. En ese momento vinieron con todo el triunfalismo de que la exportación de limones estaba abierta, pero hasta agosto no ha viajado ni un solo limón para allá. Esto nunca sucedió, antes nos cambiaban por otro tipo de carne, ahora nos regalaron”, aseguró Uccelli. El productor afirmó que no se oponen a la apertura de las importaciones ,pero que reclaman “una competencia leal”, que incluya “resguardo” de las condiciones sanitarias. B uryaile dijo que el acuerdo “es positivo para la relación bilateral, para el mercado. Ha crecido mucho la producción de cerdo, hay que reconocerlo a los productores argentinos, que crecen casi 10 por ciento anual y han enviado embarques a Rusia”, contrapuso el ministro. Para Buryaile, “siempre ayuda competir. En la Argentina ha habido una revolución de la producción porcina y lo que ayuda es el intercambio bilateral, no hay experiencias de países absolutamente cerrados que crezcan”, sostuvo