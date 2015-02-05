CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Agosto 2017

A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ

Hoy 23:49 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

18.00 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

20.00 MONO BINGO

20.10 TÓMBOLA (NOCTURNA)

20.20 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ? (CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

22.30 POR EL MUNDO

00.00 COMEDY CENTRAL STAND UP

00.45 ESPECIAL LA CORDILLERA

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 COCINANDO PARA VOS

13.00 PASIÓN DE DOMINGO

15.00 MAURO VIALE

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

13.00 CÁMARA LOCA

14.00 ALERTA COBRA

15.00 HOY GANÁS VOS

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

22.00 PETER CAPUSOTTO

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

17.00 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 LOS 7 LOCOS

18.30 MEGAESTRUCTURAS. LA ESCUELA ECOLÓGICA

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 RONDA DE EDITORES

EL TRECE

10.15 CARBURANDO

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 ANIMALANDIA

17.30 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES DEL SUD VS. ALTE. BROWN (FEM.)

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 ALTO CONTRASTE

21.00 ANIMADORES

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 POLIFONÍA

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA


PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 ASTERIX EN BRETAÑA

08.31 OPERACIÓN ESCAPE

10.18 LOCOS POR LAS NUECES

12.01 LA PRINCESA Y EL SAPO

13.58 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

16.22 RICKY RICÓN

18.16 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

20.09 MONSTERS, INC.

22.00 BUSCANDO A NEMO

23.59 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 3)

08.50 ALF (TEMPORADA 4)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 2)

10.34 ALF (TEMPORADA 4)

11.00 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

12.58 EL JINETE PÁLIDO

15.08 EL TIGRE Y EL DRAGÓN

17.20 RÁPIDA Y MORTAL

19.18 GOLPE FULMINANTE

21.00 FURIA SALVAJE

22.42 EVOLUCIÓN

TNT

06.39 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

08.44 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO

11.32 SUPERMAN REGRESA

14.28 WALL-E

16.19 LOS BOXTROLLS

18.05 MONSTERS UNIVERSITY

20.08 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

00.34 UN GALLO PARA ESCULAPIO

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LA IMPOSTORA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, INVERNADERO

11.00 HOUSE M.D., HOUSE VS. DIOS

12.00 FULLSCREEN

12.30 CUESTIÓN DE TIEMPO

15.00 ELEMENTARY, LA BALADA DE LADY FRANCES

16.00 ELEMENTARY, LA HISTORIA DE UN HOMBRE MUERTO

17.00 GRIMM

18.00 LA TEORÍA DEL TODO

20.30 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS

22.50 ORGULLO Y PREJUICIO

01.25 BATES MOTEL

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL GALLO QUIQUIRIQUI

10.35 RUSTY EL CABALLERO ROBOT

12.20 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS MUJERES

14.15 UN ROMANCE DE NOVELA

16.10 SI TUVIERA ALAS

18.05 EL PARTIDO

20.00 NI IDEA

22.00 LA ELECCIÓN

24.15 NI IDEA

02.15 LA ELECCIÓN

04.20 NI IDEA

A DÓNDE IR

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

+DOMINGO, A LAS 21.30, LA FIESTA DEL VIOLINERO, CON NÉSTOR GARNICA, DÚO COPLANACU, ORELLANA-LUCCA Y MUCHOS ARTISTAS MÁS.

CENTRO RECREATIVO DE LA BANDA

(AVDA. BESARES Y ALBERDI)

+DOMINGO 20, DÚO VISLUMBRE, BRUNO ARIAS, DE NOSOTROS, LOS LUGONES, LA COOPERATIVA CULTURAL, LAGARTOS DUB.

SIXTO

(AVDA. BELGRANO (2) 1992)

+DOMINGO 20, A LAS 22.30, “LOS SUÁREZ”, SANTIAGO, “CHINGOLO” Y PAULA. INVITADO ESPECIAL: MIGUI CÁCERES.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL ERNESTO DÍAZ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO OCTUBRE Y FUE FUNDADOR DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO BAMBOLÉ.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN (ATP) HOY AL 21/08 -14:45 (Cast) 17:00 (Cast)

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL -23/08 -19.10 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY - 21.30 (Subt) 00:20 (Subt)

EMOJI (3D):

ANIMACIÓN (ATP) HOY AL 21/08-14:30 (Cast) 16:30 (Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL - 23/08-18.30 (Cast) 20:30 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLÁ (2D):

TERROR (+ 13 años)

HOY -22.30 (Subt) 00.30 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY-15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:15 (Cast) 00:15

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN

HOY AL 21/08- 14:30 (Cast) 17:15 (Cast)

MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL -23/08 19.40 (Cast)

DUNKERQUE (2D):

DRAMA (+ 13 años)

HOY -22 (Subt) 00:10 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY-15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30 (Cast) 00:50

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LA AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS ESTRENO Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 12:30 - 15:10 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)

17:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

Martes y miércoles $65

LA CORDILLERA ESTRENO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30 - 22:40 (TODOS LOS DIAS)

Martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 14:00 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)

18:30 - 19:00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 13:00 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EL FÚTBOL O YO ATP C/LEYENDA

CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13 años con reserva

CASTELLANO 2D 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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