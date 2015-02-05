CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Agosto 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
Hoy 23:49 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
18.00 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
20.00 MONO BINGO
20.10 TÓMBOLA (NOCTURNA)
20.20 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ? (CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
22.30 POR EL MUNDO
00.00 COMEDY CENTRAL STAND UP
00.45 ESPECIAL LA CORDILLERA
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 COCINANDO PARA VOS
13.00 PASIÓN DE DOMINGO
15.00 MAURO VIALE
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
13.00 CÁMARA LOCA
14.00 ALERTA COBRA
15.00 HOY GANÁS VOS
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
22.00 PETER CAPUSOTTO
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
17.00 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 LOS 7 LOCOS
18.30 MEGAESTRUCTURAS. LA ESCUELA ECOLÓGICA
19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
20.00 RONDA DE EDITORES
EL TRECE
10.15 CARBURANDO
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 ANIMALANDIA
17.30 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES DEL SUD VS. ALTE. BROWN (FEM.)
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 ALTO CONTRASTE
21.00 ANIMADORES
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 POLIFONÍA
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 ASTERIX EN BRETAÑA
08.31 OPERACIÓN ESCAPE
10.18 LOCOS POR LAS NUECES
12.01 LA PRINCESA Y EL SAPO
13.58 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
16.22 RICKY RICÓN
18.16 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
20.09 MONSTERS, INC.
22.00 BUSCANDO A NEMO
23.59 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 3)
08.50 ALF (TEMPORADA 4)
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 2)
10.34 ALF (TEMPORADA 4)
11.00 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
12.58 EL JINETE PÁLIDO
15.08 EL TIGRE Y EL DRAGÓN
17.20 RÁPIDA Y MORTAL
19.18 GOLPE FULMINANTE
21.00 FURIA SALVAJE
22.42 EVOLUCIÓN
TNT
06.39 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
08.44 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO
11.32 SUPERMAN REGRESA
14.28 WALL-E
16.19 LOS BOXTROLLS
18.05 MONSTERS UNIVERSITY
20.08 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
00.34 UN GALLO PARA ESCULAPIO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LA IMPOSTORA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, INVERNADERO
11.00 HOUSE M.D., HOUSE VS. DIOS
12.00 FULLSCREEN
12.30 CUESTIÓN DE TIEMPO
15.00 ELEMENTARY, LA BALADA DE LADY FRANCES
16.00 ELEMENTARY, LA HISTORIA DE UN HOMBRE MUERTO
17.00 GRIMM
18.00 LA TEORÍA DEL TODO
20.30 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS
22.50 ORGULLO Y PREJUICIO
01.25 BATES MOTEL
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL GALLO QUIQUIRIQUI
10.35 RUSTY EL CABALLERO ROBOT
12.20 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS MUJERES
14.15 UN ROMANCE DE NOVELA
16.10 SI TUVIERA ALAS
18.05 EL PARTIDO
20.00 NI IDEA
22.00 LA ELECCIÓN
24.15 NI IDEA
02.15 LA ELECCIÓN
04.20 NI IDEA
A DÓNDE IR
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
+DOMINGO, A LAS 21.30, LA FIESTA DEL VIOLINERO, CON NÉSTOR GARNICA, DÚO COPLANACU, ORELLANA-LUCCA Y MUCHOS ARTISTAS MÁS.
CENTRO RECREATIVO DE LA BANDA
(AVDA. BESARES Y ALBERDI)
+DOMINGO 20, DÚO VISLUMBRE, BRUNO ARIAS, DE NOSOTROS, LOS LUGONES, LA COOPERATIVA CULTURAL, LAGARTOS DUB.
SIXTO
(AVDA. BELGRANO (2) 1992)
+DOMINGO 20, A LAS 22.30, “LOS SUÁREZ”, SANTIAGO, “CHINGOLO” Y PAULA. INVITADO ESPECIAL: MIGUI CÁCERES.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL ERNESTO DÍAZ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO OCTUBRE Y FUE FUNDADOR DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO BAMBOLÉ.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN (ATP) HOY AL 21/08 -14:45 (Cast) 17:00 (Cast)
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL -23/08 -19.10 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY - 21.30 (Subt) 00:20 (Subt)
EMOJI (3D):
ANIMACIÓN (ATP) HOY AL 21/08-14:30 (Cast) 16:30 (Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL - 23/08-18.30 (Cast) 20:30 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLÁ (2D):
TERROR (+ 13 años)
HOY -22.30 (Subt) 00.30 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY-15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:15 (Cast) 00:15
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN
HOY AL 21/08- 14:30 (Cast) 17:15 (Cast)
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL -23/08 19.40 (Cast)
DUNKERQUE (2D):
DRAMA (+ 13 años)
HOY -22 (Subt) 00:10 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY-15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30 (Cast) 00:50
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS ESTRENO Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 12:30 - 15:10 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)
17:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
Martes y miércoles $65
LA CORDILLERA ESTRENO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30 - 22:40 (TODOS LOS DIAS)
Martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 14:00 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)
18:30 - 19:00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 13:00 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)
18:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EL FÚTBOL O YO ATP C/LEYENDA
CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13 años con reserva
CASTELLANO 2D 22:20 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65