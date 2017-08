Fotos "La palabra ídolo yo no me la pondría"

20/08/2017 -

Su mano izquierda impidió lo que hubiera sido el ascenso de Gimnasia de Mendoza, cuando le sacó un cabezazo imposible al temible goleador Palacios Alvarenga. Esa misma mano le sacó un mano a mano fantástico a Lisandro López, figura de Racing. El penal que le atajó también a "Licha", el que contuvo en la definición con el Lobo y el que convirtió para ascender a la B Nacional. Pequeños e importantes ladrillos que Alejandro Medina utilizó para construir su mural en Mitre. ¿Nace un ídolo? "Eso lo dirá la gente. Yo sí me siento que soy uno de los que escribió páginas doradas de este club, al igual que mis compañeros. Pero la palabra ídolo yo no me la pondría", se ataja rápido de reflejos, como en la cancha, este bonaerense de 30 años del que el hincha aurinegro no se olvidará fácilmente. "Si hay gente que me considera de esa forma, le voy a estar agradecido de por vida", agrega con total franqueza. Mate de por medio, Medina recibió ayer a EL LIBERAL en su casa. El día después del 1-2 ante Racing en el que fue figura y con la B Nacional como gran desafío. En el medio de todo eso, una historia que merece ser contada. ¿Qué sensaciones te quedaron del partido ante Racing? Estaba saliendo todo como lo planeamos, sin tanto trabajo porque llevamos pocos días de entrenamiento y con chicos que tienen tres o cuatro días en el club. La sensación es que, quizás aguantando un poquito más, hoy estaríamos hablando de otra hazaña. Estoy contento y tranquilo porque enfrentamos a uno de los grandes del país y le jugamos de igual a igual. Se pegaron un susto bárbaro y quedaron más que preocupados. ¿Qué te genera haberle ganado el duelo a "Licha" López? Uno siempre sueña con enfrentar a este tipo de jugadores. Me tocó cuando estaba en Guaraní enfrentar a Carlitos Tévez en Boca. Son cosas que uno se va guardando y quedan en su carrera. Haber podido ganarle algunos duelos a Lisandro fue muy gratificante. ¿Te fue a saludar después del partido? No, porque estaba recontra caliente (risas). Hubo un encontronazo con Piris y le dije "cómo le vas a pegar esa patada". Y me agarró del buzo y me dijo "estás inflado, estás agrandado", ya le había atajado el penal yo (risas). Le dije que no, pero no me dirigió la palabra ni me miró después. Son cosas que quedan como anécdotas. ¿Causó impotencia tener que jugar en desventaja? Lo dije un par de veces, se ha desprestigiado nuestro trabajo y a un club como Mitre que viene haciendo las cosas bien. Son las armas que tienen los clubes grandes, que hacen lo que quieren. Quizás no tenga tanta resonancia lo que yo diga, pero nos sentimos manoseados y para nosotros ganar ese partido era un premio inmenso. No pudimos hacerlo. Fueron muchas cosas las que pasaron en el medio pero a la hora de jugar fuimos lo más digno posible. Antes y después Medina sabe perfectamente que el partido ante Gimnasia fue una bisagra para su relación con la gente de Mitre. Y actuaciones como las de anteanoche refuerzan ese vínculo afectuoso. "Yo soy muy autocrítico. Sentía que no estaba en el nivel que se esperaba de mí y soy el primero en recibir las críticas. Pero después de ese partido con Gimnasia en Mendoza, que también me sentía que no estaba teniendo un buen partido, todo cambió. Así como te digo eso, te digo que a ese partido llegamos con un solo gol en contra, entonces hay mucho mérito también de nuestra parte", recordó el golero. Y agregó: "La gente se porta muy bien y a mí me gratifica mucho porque yo soy un luchador y con mi mujer y mis hijos siempre la hemos remado. Fueron más momentos malos que buenos, y vivir este presente, donde la gente te cruza en la peatonal y te pide una abrazo o una foto, es muy lindo. Uno se alimenta de eso día a día, te reconforta y hace que tu trabajo sea más agradable. Yo estoy agradecido a la gente, anoche nos acompañó en una cantidad enorme y se fue contenta. Escuchar que coreen tu apellido no pasa todos los días, así que le estoy muy agradecido a la gente de Mitre. Esto recién arranca y vamos a seguir dándole alegrías". Alejandro vive desde enero en Santiago, junto a su mujer Lumila y sus hijos Benjamín y Constanza. ¿Cómo se adaptaron a la vida en Santiago? Somos "retranqui". Mi esposa va al gimnasio, se hizo amiga de mujeres de mis compañeros o de las novias. Acá conocí un grupo de arqueros que entrenan con Ariel Lescano, que lo tuve en Aconquija. Todo eso te lleva a no extrañar tanto. Soy de dormir siesta a morir, se me ha pegado. En realidad siempre fui de dormir siesta después de entrenar, así que acá no me ha costado nada adaptarme (risas). Estamos cómodos y disfrutamos, no necesitamos más que esto. ¿Sufren el calor? Vivimos un año y medio en Posadas, y la humedad es el doble de acá. Allá hace 25 grados y te estás derritiendo. Así que el calor no nos afectó. Si tuviera una pileta en el departamento sería ideal (risas). No es un inconveniente para nosotros el calor". Hoy "Ale" y sus compañeros tendrán el día libre. Mañana volverán a entrenar y el martes por la noche viajarán a San Jorge (Santa Fe) para la tan postergada pretemporada. "Va a servir para terminar de armar el grupo y laburar con lo que quiere Cacho (Sialle). Nos va a encontrar bien y sin inconvenientes", analiza el arquero. Y agrega: "Lo bueno es que los chicos que vinieron, que no son muchos, se puedan acoplar a lo que venimos jugando. Jerarquizar lo que hay, eso para nosotros es importantísimo. Vinieron jugadores de trayectoria importante como Benítez, Bottino, Benavídez, Pérez Guedes, Mastrolía. Le tengo mucha fe a este plantel y vamos a seguir dando que hablar". Medina sabe que el objetivo será mantenerse, pero nada le impide soñar: "Ahora hay un reducido en la B Nacional, del segundo al noveno, entonces haciendo una campaña para salvarte, te metes en el reducido. Hemos puesto la vara muy alta contra Racing y ahora hay que hacerse cargo. Es un torneo durísimo, pero vamos a estar todos muy parejos".