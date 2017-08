Un fotógrafo santiagueño contó cómo se vive en Barcelona tras el atentado

Fotos RETRATOS DE LA TRAGEDIA. El fotógrafo santiagueño Pablo Fernández retrató con su cámara cómo se vive en Barcelona después de los atentados. Ofrendas por todas partes, medios de todo el mundo y mucha gente conmocionada por el trágico suceso que dejó 1

20/08/2017 -

Los atentados terroristas que sacudieron Barcelona el pasado jueves siguen en el centro de la escena y un santiagueño, que se encuentra en la ciudad catalana, relató cómo vive hoy una sociedad convulsionada.

Se trata de Pablo Fernández, un fotógrafo profesiona y licenciado en Comunicación Social, quien dialogó en exclusiva con EL LIBERAL y mandó sus fotos para ilustrar este triste momento.

Salió del país el jueves al mediodía y cuando aterrizó en Barcelona, en la madrugada del viernes, se sorprendió con la terrible noticia. En este sentido, Fernández confesó:

"Llegué el viernes 18 a Barcelona. Al aterrizar el avión, una chica que venía a mi lado me comenta lo del atentado. Le estaban mandando mensajes a su whatsapp. Se puso a buscar en los diarios digitales la noticia y efectivamente pudimos comprobar que todo era cierto. Salimos de Buenos Aires el jueves al mediodía y llegamos a Barcelona el viernes a las 6 de la mañana. Nos sorprendió todo lo que se decía y lo que había pasado".

A su vez, Pablo contó: "Cuando salgo del aeropuerto, me tomé un bus que me dejaba en Plaza Catalunya, que es el inicio de la rambla. No sabíamos si el bus iba a parar allí y si podía llegar a destino. Pudimos llegar sin problemas a la plaza. Allí me dirigí hacia el hotel. Se podía ver en toda la zona las combis y los vehículos de medios periodísticos de todo el mundo", agregó.

"No veo pánico en absoluto, solo gente que se acerca y se queda un rato en los altares, prenden velas, dejan mensajes, algún que otro llanto", sostuvo este santiagueño, quien por segunda vez se encuentra en Barcelona.

Movimiento

Luego, Pablo Fernández aseguró que el movimiento de jóvenes en la ciudad es incesante y destacó que aún hay mucha conmoción en Catalunya.

"El viernes por la noche salía a dar una vuelta por la zona y se veía movimiento de gente, pese a que ya era de noche. Cerca de las 2 de la mañana, cuando emprendí el regreso al hotel, se podía observar muchos chicos jóvenes. Al otro día salí a recorrer toda la rambla, que es donde fue el atentado, y en todas partes se veían diferentes tipos de ofrendas. Había mucha gente llorando, dejando flores, velas. Los medios de todo el mundo estaban presentes a todo momento en vivo".

En este sentido y continuando con su relato, el profesional santiagueño contó:

"La gente escribió en todo el piso diferentes mensajes y los nombres de varias personas. La cantidad de gente que hay es normal para Barcelona. Nadie se fue. Aquí todo es muy normal, pese a que todos están conmovidos por lo que pasó. El movimiento es normal. Hay policías y guardias especiales y se escuchaban muy seguido los sonidos de las ambulancias, pero no eran emergencias sino para que la gente abra el paso.

Por último, Pablo Fernández confesó que hay muchísima vigilancia las 24 horas del día en todo Barcelona.

"La policía está por todos lados. Están preparados por si llega a pasar algo. En toda la ciudad es así", cerró el fotógrafo santiagueño.

Los atentados en Barcelona dejaron 14 muertos y cientos de heridos, de los cuales hay varios en grave estado aún.

Información publicada por diario EL LIBERAL. Director. Lic. Gustavo Ick.