Maravilla Martínez: "Mayweather está montando un negocio brutal contra McGregor"

Fotos Maravilla Martínez desde Madrid

Maravilla Martínez, uno de los mejores boxeadores argentinos de los últimos años, y ex campeón de superwelter y mediano, tiene un gran respeto y admiración por Floyd Mayweather, y así lo dejó en claro en una entrevista con Toda Pasión desde España hablando del combate del próximo sábado ante Conor McGregor.

"Yo no lo llamaría un duelo, probablemente sea una exhibición de boxeo, de buen boxeo por parte de Mayweather, contra un tipo que ni siquiera debutó como boxeador amateur. Así que no le puedo llamar duelo porque es muy desparejo", fue lo primero que contó Maravilla sobre la pelea que he despertado un enorme interés en todo el mundo y que tendrá lugar el próximo sábado en Las Vegas.

"Me imagino a Mayweather haciendo un combate como de costumbre: no hace peleas espectaculares para el público ni nada salvaje ni sangriento. El hace su espectáculo y el que le conviene, y yo estoy de acuerdo con lo que él hace", enfatizó el ex boxeador de 42 años nacido en Quilmes y radicado en Madrid.

"Mayweather no pone nada en riesgo. Como promotor está organizando algo que nadie pudo organizar ni tener en mente en toda la historia: está logrando algo inaudito, es una lección para todos los promotores. El mejor boxeador de los últimos 30 años contra un deportista que nunca debutó ni siquiera como amateur. Eso solo lo logra Mayweather y es maravilloso", destacó.

"Yo creo que esto es un negocio y lo está montando a la perfección. Con nada está haciendo un gran negocio. Un boxeador contra un tipo que hace lucha. Y está generando lo que genera. Es brutal", señaló Maravilla.