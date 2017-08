Muchos goles fue el saldo de una nueva fecha del Torneo de las Divisiones Inferiores

23/08/2017 - LAS TERMAS (C). Se jugó una nueva fecha de las Inferiores que organiza el Consejo Directivo de la Liga Termense de Fútbol. Los Dorados, que goleó a 25 de Mayo por 5 a 0, y Sebastián Legresti, que venció 3-0 a Belgrano, son los punteros de la Sub 13. En el encuentro restante La Costanera triunfó por 3 a 0 a barrio Adela. El sábado por la mañana, en cancha de La Costanera, por el sub 15, Los Dorados goleó 4 a 0 a Legresti. En el sub 19, San Martín igualó 1 a 1 con La Costanera. El partido entre Argentino y Termas (Sub19) no se jugó. El domingo los partidos se jugaron en la cancha del barrio Adela. En sub15, Belgrano goleó 5 a 1 a Barrio Adela; en el sub 19, Belgrano venció por 3 a 0 a Adela; por el sub 15, 25 de Mayo le ganó por 2 a 0 a Villa Balneaira y en la sub 19 ganó 25 por la mínima diferencia. Con estos resultados, en el sub 15 el torneo es liderado por Belgrano con 11 puntos; 25 de Mayo 7; La Costanera, Sector el Alto y Villa Balnearia 5. Sub 19: La Costanera 10; Belgrano 8; Los Dorados 7; Termas y Villa Balnearia 6.l