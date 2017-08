Preventiva por apuñalar en el bar a parroquiano en aniversario de Icaño

Hoy 08:16 -

La Justicia de Añatuya dictó la prisión preventiva a un hombre, acusado de apuñalar por la espalda a un parroquiano en un baño, durante los festejos por el cumpleaños 126 de Icaño, Avellaneda.

Así lo resolvió la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, al fallar en contra de Ezequiel Miranda, de 30 años, domiciliado en el paraje La Costa, a quien se le endilgan graves heridas en perjuicio de Raúl Pérez, 32, procedente de Cañitas Puertas.

Según el procedimiento de la Comisaría 55, el escándalo tuvo lugar en un bar situado en el barrio Centro de Icaño.

Brindis

Los voceros indicaron que aún eufórico, Pérez se internó en un bar y comenzó a beber copiosamente. Mientras algunos parroquianos disfrutaban jugando al pool, habría llegado Miranda ataviado con ropa de gaucho.

Varios testigos dijeron que el recién llegado empezó a gritar: “¿Quién me invita cerveza’?” Hubo miradas y risas sarcásticas que no habrían caído bien en Miranda. Verdad a medias, o no, Pérez se dirigió derechito al baño del bar.

Reacción furiosa

Por detrás, habría partido también Miranda. No se sabe a ciencia cierta por qué, pero éste apuñaló por la espalda a Pérez, causándole la perforación del intestino. Tras huir y ser apresado, Miranda habría manifestado que Pérez intentó orinar en una botella y darle de beber. Él lo vio y habría estallado agresivo, al extraer un arma blanca y provocarle una grave herida. Pérez estuvo internado varios días en el Hospital Regional.