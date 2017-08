Mia Khalifa, la actriz porno que el ISIS quiere asesinar

Fotos Mia Khalifa

Mia Khalifa es una de las artistas más reconocidas del cine para adultos, a pesar de su corta carrera ya que solo tiene 24 años. La intérprete de origen libanés y residente en Estados Unidos es ahora noticia porque según ha denunciado en una entrevista está seriamente amenazada por el ISIS que, según confiesa, le ha advertido que tiene como objetivo cortarle la cabeza.

La joven asegura haber recibido todo tipo de amenazas a través de las redes sociales y, aunque se siente asustada, confiesa intentar hacer una vida normal: “Procuro no preocuparme, porque no puedes mostrarte débil con ellos”, afirma. “Es lo que están buscando. Intento hacer como si no me importara, aunque al final te acaba afectando”.

El origen de las amenazas del ISIS estarían en algunos videos que generaron controversia en su país y otras regiones de Oriente Medio, especialmente uno de ellos en el que protagonizaba una de las escenas vestida con un hijab.

En una entrevista de hace dos años para el diario Washington Post, Mia Khalifa aseguró no dar crédito a todas las críticas que recibía: “Me duele escuchar que en mi país de origen me odian. Las escenas con el hijab eran satíricas”.

La joven cree que hay películas que tratan “peor” a los musulmanes y, por ahora, mantiene la serenidad ante unas amenazas que ahora ha decidido denunciar públicamente.

Hace dos años, la cuenta de la actriz en Instagram fue hackeada por piratas de origen árabe, que reemplazaron sus imágenes con una bandera de Arabia Saudita, un símbolo islámico y algunas advertencias a la estrella porno.

“Instagram, ¿vas a dejar que unos terroristas ganen o me vas a devolver mi cuenta?”, preguntó Mia, a través de su cuenta de Twitter, mencionando (o "arrobando") a la red social de imágenes. “De acuerdo, Instagram, u odias Estados Unidos o me devolverás mi cuenta. #MiaLibre”, amenazó la actriz de cine adulto.